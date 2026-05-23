レアル・マドリー、会長選挙を実施へ！37歳実業家が345億円の予算保証を完了…モウリーニョ監督招へいは凍結に

レアル・マドリーの会長選挙に出場する意思を示していたスペイン人実業家エンリケ・リケルメ氏（37）が、金融機関からクラブ予算の保証を取り付けたことが明らかとなった。スペイン『マルカ』が報じている。

再生可能エネルギー企業コックス・エネルギーを経営するエンリケ・リケルメ氏は、レアル・マドリーの会長選挙に出馬する意思を表明。その後、23日の立候補の締切日までに金融機関からクラブ予算15％（1億8000万ユーロ＝約345億円）の保証を取り付けるべく奔走していたが、スペイン国内の多数の銀行から拒否されながらも、どうやら間に合ったようだ。

エンリケ・リケルメ氏は、100万ユーロ以上の資産を持つ富裕層向けの資産運用を専門とする、スペインのアンドバンクから保証を取り付けた模様。この保証は、エンリケ・リケルメ氏が選挙に勝利した場合に有効となる事前保証で、クラブが1億9000万ユーロ（約350億円）の損失を計上した際に適用されることになる。



会長選挙立候補のもう一つの条件としては、理事会メンバー（副会長はソシオ歴15年以上、ほかのメンバーは10年以上でなければならない）を用意することが挙げられるが、そちらはすでに完了していることが確実視される。

つまりエンリケ・リケルメ氏は、ここから何かしらのアクシデントが起きなければ、フロレンティーノ・ペレス現会長（79）と選挙で争うことになる。

なおペレス会長率いるレアル・マドリーは、今季最終戦となる23日のラ・リーガ最終節アトレティック・クルブ戦後にも、ジョゼ・モウリーニョ監督の招へいを発表する予定となっていた。だがエンリケ・リケルメ氏が出場する見込みとなったことで、招へいは一旦凍結されることになる。

なお会長選挙が実施されれば、投票は6月7日前後に行われる見込みだ。