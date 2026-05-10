モウリーニョ、レアル・マドリー監督就任の噂に「彼らとは一切話していない。しかし今季最後の試合が終わったら…」

ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督が、レアル・マドリー指揮官就任の噂について再び言及した。スペイン『マルカ』が伝えている。

今季無冠が決定的となっているレアル・マドリーは、来季指揮官として2010〜2013年にチームを率いたモウリーニョ監督を復帰させる考えと報じられる。

モウリーニョ監督は10日に出席した会見でも、レアル・マドリー関係者と接触したことを否定だ。だが今季の全日程を終えた後、他クラブと交渉できる期間があると話している。

「強調しておきたいのだが、フットボールの世界ではプロフェッショナル（監督および選手）が行くか行かないかを望むのではない。何かが起きるのは、クラブが当該のプロフェッショナルに興味を持ち、獲得のプロセスをスタートさせるときなんだ」

「レアル・マドリーのことが話題に上がり続けている。しかし誠実に言わせてもらうが、私はその話題を避け続けたいと思う。マドリーの会長や首脳陣からの接触はない。今季の終盤、私は誰とも話をしていない。リーグの最終戦（5月16日）が終わるまで、レアル・マドリーとも誰とも接触はしない」

「その後、1週間だけ窓が開く。その際には話し合うべきと考える人物との接触も自由だ。だがそれまでは、どんな話し合いもコンタクトも、すべてが妄想に過ぎない」

モウリーニョ監督とベンフィカの契約は2027年までで、契約解除金は600万ユーロに設定されている。