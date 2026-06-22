レアル・マドリー新監督モウリーニョ、センターフォワードも補強か…スペイン紙「“新たなホセル”獲得を検討している」

来季からレアル・マドリーを率いるジョゼ・モウリーニョ監督は、センターフォワードの獲得を検討しているようだ。スペイン『アス』が報じている。

レアル・マドリーは今夏の移籍市場で、すでにMFベルナルド・シウバ、DFイブラヒマ・コナテ、DFマルク・ククレジャとの契約を発表し、さらにDFデンゼル・ダンフリースの獲得も内定させている。現在はセンターバックをもう一人（獲得候補はDFルベン・ディアスかDFアレッサンドロ・バストーニ）、さらにボランチ（MFマテウス・フェルナンデスかMFエンソ・フェルナンデス）の獲得を目指しているようだが、加えてセンターフォワードを引き入れる可能性もあるようだ。

モウリーニョ監督が求めているのは、2023-24シーズンにレアル・マドリーに在籍したFWホセル・マトのようなストライカーだという。マドリーの下部組織出身でもあるホセルは、途中出場を中心としてチームの前線に“高さ”と得点力（18ゴール）を加え、ラ・リーガ＆チャンピオンズリーグの二冠達成に貢献した。ポルトガル人指揮官は来季から率いるチームに、そのような“9番”が欠けていることを危惧している様子だ。

レアル・マドリーの現陣容でホセルに近いタイプとしては、FWゴンサロ・ガルシアが挙げられる。モウリーニョ監督はベティスが獲得を狙う同選手をとりあえずチームに残し、プレシーズンにそのポテンシャルを見極める考えとのこと。そして、もしゴンサロが力不足と判断する場合、市場に出ている“新たなホセル”の獲得を目指す可能性があるという。とはいえ、補強のプライオリティーはあくまでセンターバックとボランチであり、優先順位的にはその次となるようだ。