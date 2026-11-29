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レアル・マドリー監督モウリーニョ、アラベス戦後コメント。

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28日のラ・リーガ第14節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのアラベス戦を1-2で落とした。ジョゼ・モウリーニョ監督は試合後、物議を醸した自身の交代策について振り返っている。

アラベスの5バックを前に苦戦を強いられたマドリーは、22分にFWトニ・マルティネス、61分にMFアンヘル・ペレスにゴールを決められて2点のビハインドを負い、69分にFWキリアン・エンバペが1点を返すのみで試合を終えている。これで公式戦の連勝は10でストップし、また今季9試合全勝だったベルナベウで初黒星を喫した。

この試合で物議を醸したのが、モウリーニョ監督の交代策だ。同指揮官は後半途中にMFアルダ・ギュレルを下げてFWカルロス・エスピを入れたが、観客はこの交代にブーイングで応じている。観客はエスピに良質なクロスを送る選手としてギュレルを残し、FWヴィニシウス・ジュニオールを下げるべきと考えたようだった。その後ヴィニシウスは、ボールを持った際にブーイングを浴びせられることになった。

モウリーニョ監督は自身の交代策の意図について問われて、次のように説明している。

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「私たちは後方に選手を集めるチームと対戦した。彼らはボールを取り返してもそれを持とうとせず、ダイレクトに速攻を仕掛けようとした。反対に私たちはペナルティーエリアでプレーできなかった。ボールに触っていてもエリア内を占拠できず、だからエスピが解決策になるかと考えた」

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「私たちはボールにこそ触れていたが、ゴール前に侵入できずにいた。ベルナルドとアルダは2人とも似たようなプレーを見せていたが、チームはスペースを見つけられず、ペナルティーエリアに入り込めない状況だった。そのためにエスピを入れたわけだが、選択肢はヴィニシウスかアルダのどちらかを下げることだった。私はディオマンデとヴィニシウスを両サイドに置いて、幅を取ることに決めた。それはアルダとベルナルドのプレー内容が重なっていたためだった」

ヴィニシウスに対するブーイングが、同選手と自身の采配のどちらに向けられていたかを問われると、こう返した。

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「レアル・マドリーが敗れるのは大きな話題だ。君たちは水曜までの話題を手にしている。レアル・マドリーは負けた。マドリーは悪いプレーを見せた。監督は選手交代で間違えた……とね。ギュレルが交代時に挨拶をしなかったとか、ヴィニがブーイングを受けたとか、何か話題をつくる必要などないんだ」

「そういった話題は物事がうまくいっているとき、少しの刺激を求めて探すものだ。しかし、私たちは負けたんだよ。チームにとって非常に厳しいことだし、君たちには批判やコメントすべきことがたくさんあるだろう。もちろん、責任を背負うべきは監督だ。それがすべてでいいじゃないか」

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ギュレルが交代時に見せた不満そうな振る舞いは、前向きに捉えているようだ。

「完璧だと思う。それはプレーしたいと思っている選手のリアクションだ。完璧であり、当たり前のことだと思うよ」

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モウリーニョ監督はその一方で、セサール・ソト・グラド主審に対しての不満も述べている。

「キケ（・サンチェス・フローレス監督）のゲームプランは別に驚くべきものではなかった。昨日、私たちは彼らの守り方を想定した練習を行っていたんだ。それにアラベスは時間稼ぎを許す審判に恵まれた。あまり突っ込みたくはないのだがね。ベンチからピッチにボールを入れたならば、監督にレッドカードが提示されるはずだが、審判はそれを許容していた。アラベスはそんなことを2回も繰り返していたのにね」

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「アラベスはテンポを落とすことでプレーイングタイムを削り、私たちを苦しめた。その見事なゲームプランから、キケのことを祝福させてもらうよ。私から一つ非難することがあるとすれば、ボールをピッチに入れる行為は醜い、ということだ。そんなこと、現代フットボールでは誰もしない」

セサール・ソト・グラド主審は試合終盤、MFジュード・ベリンガムがペナルティーエリア内で倒されたとしてPKを指示したが、オンフィールドレビューの結果、同選手のシミュレーションと判断して2枚目のイエローカードで退場させている。モウリーニョ監督はこの場面についても不満を漏らしている。

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「ベンチからはPKだと判断するのは難しかったが、ジュードは試合後にそうだと言っていた。選手がPKと言ったならば、PKと考えなくてはいけない」

「しかしあの審判は、来季には一体誰を退場させるのだろうか。2シーズン前はエンバペ、昨季はヴィニシウス、そして今季はベリンガムだ。次はクルトワになるのかね。あの審判は何というか……権力を振るうのが好きなんだ。フェノメノ（怪物や現象の意）だよ。とはいえ、私たちが審判によって負けたとは言いたくない」

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「明確な基準は存在している。UEFAが説明するには、踏みつけ、顔への打撃は、カウンター場面で相手をつかむ行為はイエローカードだ。しかし今日はエンバペがつかまれたにもかかわらず、イエローカードが出なかった。腹が立ったよ」

現地取材＝相良未来