共有 GOALをGoogleでフォロー

レアル・マドリー監督モウリーニョ、過密日程について自論。

広告

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督が、フットボール界の過密日程について見解を示した。

バイエルン・ミュンヘンFWハリー・ケイン、パリ・サンジェルマン（PSG）FWデジレ・ドゥエが負傷で長期離脱となり、再び過密日程についての批判が高まっている。

24日のチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節、本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのPSV戦を前に会見に出席したモウリーニョ監督は、過密日程の是非について問われて自身の見解を示した。すべては金銭の問題だとしている。

「私たちが金銭を求めているのだとしたら、懸命に働かなけれならないし、リスクも伴うことになる。それが人生というものだ。試合が多過ぎるとストライキを望む選手がいるならば、年俸を半額にすると提案すればいい」

広告 広告

「この件について対立は避けられないが、しかし最後は金なんだよ。私たちはプレーするしかない。プレーし続けるしかないんだ。とはいえ、テバス（ラ・リーガ会長）が試合間隔を少なくとも3日空けられるようにするならば、状況はずっと良くなるのだがね」

次の試合 RMA UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 PSV 視聴する

PSGのルイス・エンリケ監督は以前、記者会見を減らせるならば年俸を20〜25％減らしてもかわまわないと発言していた。自身もそうすることを望むか問われたモウリーニョ監督は、こう返した。

「私は年俸を下げない（笑）。今と同じ会見数で、同じ収入でいいよ」