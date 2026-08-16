2シーズン無冠のレアル・マドリー、今季は違うのか…モウリーニョ「選手個人の話は難しいな。マドリーはチームに見え始めた」

レアル・マドリーは16日にシャルケとのテストマッチに臨み、3-0の勝利を飾った。ジョゼ・モウリーニョ監督は試合後、マドリーがチームとして機能し始めたと、その手応えを語っている。

マドリーは最後のテストマッチで快勝。6分に相手のバックパスを奪ったFWキリアン・エンバペが先制点を決めると、20分にCKからDFディーン・ハウセンが追加点を記録する。さらに57分にはエンバペの代わりに出場したFWカルロス・エスピが、DFアルバロ・カレーラスのクロスを頭で押し込んだ。

マドリーはテストマッチ5試合を4勝1分けで終えて、シーズン本番を迎えることに。とりわけこのシャルケ戦では、守備意識の低さが度々指摘されていたエンバペやヴィニシウスも積極的にプレスを仕掛けるなど、チームとしてのプレーの改善が見られた。

試合後、『レアル・マドリーTV』とのインタビューに応じたモウリーニョ監督も、チームとして機能性を発揮できたことに満足感を表している。

「チームとしてポジティブだった。選手個人については、合流が遅れた選手たちは長く練習している選手たちと同じインテンシティーを発揮できていない。プレーリズムにはまだ差がある。それでもプレーアイデアを表れ始めている」

「このチームには凄まじいクオリティーを持った選手たちがいる。そして私たちはチームとして、ボールを持っているときも持っていないときも、とても良い働きを見せているんだ。今日はとても良いテストになった。私たちが大好きな真の競争を始める直前、素晴らしい練習をこなすことができたね」

「現時点で選手個人について話すのは難しい。それよりも、私たちはチームとして機能しているんだ。ここには素晴らしい選手か、とても素晴らしい選手か、とてもとてもとても素晴らしい選手しかいない」

「私は最後に合流した選手たちにも満足している。彼らにとって、この暑さの中での2部練習は簡単ではない。それでもトッププロとしてのメンタリティーを示してくれている」

22日に行われるラ・リーガ2節エスパニョール戦が、今季初の公式戦となるマドリー。モウリーニョ監督が2シーズン無冠のチームをタイトルに導けるかに注目が集まる。

「私たちは全員が期待を抱いている。選手たちも同様だ。彼らがそうでないなら、私たちは問題を抱えていることになってしまう。それは小さくも大きなディテールだ」

「チームに最初に合流した選手たちも最後に合流した選手たちも、しっかりと準備ができている。ここに存在するのは共感と、コレクティブに取り組むべき仕事なんだ」

「このチームは、チームに見え始めているよ」