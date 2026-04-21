エンバペ40戦42得点目＆ヴィニシウス謝罪ゴラッソ。無冠濃厚のレアル・マドリー、観客のブーイング受けながらアラベス撃破…公式戦5試合ぶり勝利

21日のラ・リーガ第32節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのアラベス戦を2-1で制した。

チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝バイエルン戦に敗れて、残されたタイトルが首位バルセロナに勝ち点7差をつけられるラ・リーガだけとなったマドリー。残り7節の段階で勝ち点9差から逆転優勝を果たした前例は存在しないが、アルベロア監督が「目標は残り7試合に全勝すること」と語ったように、一縷の望みにかけることになる。

マドリーのスタメンはGKルニン、DFトレント、ミリトン、ハウセン、カレーラス、MFバルベルデ、ベリンガム、チュアメニ、ギュレル、FWエンバペ、ヴィニシウスで、4-4-2のシステムを使用している。

前半、マドリーはボールを一方的に保持して試合を進める。エンバペが中盤まで下がってビルドアップを手伝い、またベリンガムはエンバペ＆ヴィニシウスがいる左サイドに寄らず右サイドで積極的に深みを取っていった。だが、引いて守るアラベスを相手になかなかラストパスが合わず、明確な決定機を生み出せず時間は経過していく。

だが30分、マドリーは個人技による仕掛けからゴールをこじ開けることに成功。ギュレルのパスをペナルティーエリア手前で受けたエンバペが右足でシュートを放つと、アラベスDFに当たりコースが変わったボールが、枠内左に収まっている。エンバペは今季ラ・リーガ27試合24得点（得点ランク1位）、公式戦40試合42得点。

ちなみにアルベロア監督もベンチメンバーも、エンバペのゴールに喜びのリアクションを見せたり、ベンチから飛び出したりすることはなかった。タイトルを懸けて戦っているという情熱・雰囲気は、もう失われているのかもしれない。

先制したマドリーは44分、セットプレーの流れからミリトンが惜しいシュートを放つも、これはクロスバーに当たる。またミリトンはこの場面で足を痛めて、リュディガーとの交代でピッチから下がった（クラブはその後、足の痙攣で負傷ではないと伝える）。前半AT5分には、トニ・マルティネスの決定機を許したマドリーだったが、最初のシュートはポストに当たり、跳ね返ったボールからもう一度打たれたシュートはルニンがセーブ。1点リードを維持したまま試合を折り返している。

迎えた後半、マドリーは50分に追加点を決めた。速攻からヴィニシウスがボールを持ち運び、ペナルティーエリア手前から右足のシュート。地を這うボールはGKシベラの横っ飛びもむなしく、枠の左隅に飛び込んだ。今季ラ・リーガ12得点目のヴィニシウスは、ゴール直後に両手を頭の上で合わせて、CL敗退に対して謝罪をしている。

リードを広げたアルベロア監督は57分に交代カードを切り、ギュレル、ベリンガムを下げてブラヒム、マスタントゥオノを投入。ベリンガムは交代に不服そうな様子で、アルベロア監督がハグをして、その理由を説明していた。マドリー指揮官はさらに63分、トレント、チュアメニとの交代でカマヴィンガ、カルバハルを投入。バイエルン戦で退場したカマヴィンガに対しては、喝采とブーイングの指笛が混じっている。

その後、マドリーは試合の主導権を失い、アラベスの意地の攻勢を受けることに。そして93分、トニ・マルティネスのヒールシュートで1点を返されて、結局1点差で試合終了のホイッスルを迎えている。ベルナベウの観客は失点時と試合終了後、終盤のマドリーの不甲斐なさに容赦なくブーイングを浴びせていた。今季のマドリーに対して、サポーターを不満を抱え続けている。

マドリーは公式戦5試合ぶり、ラ・リーガ3試合ぶりの勝利。翌日にセルタ戦に臨むバルセロナとの勝ち点差を暫定で6に縮めた。なお、この日のベルナベウの観客数は6万1468人と、今季最低だった。