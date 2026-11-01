「レアル・マドリー会長は中国を“敵リスト”に加えてしまった」大問題となったエンバペ発言巡り…記者が対応を非難

レアル・マドリーFWキリアン・エンバペの発言を巡る中国との問題について、スペイン『マルカ』の記者が持論を展開した。

先日フランスのテレビ番組に出演したエンバペは、自身を扱った“ネットミーム”でお気に入りのものを問われると、「ある人物、確か中国の独裁者だったと思うんだけど……の動画があって、そこに僕の顔がね」と返答。本人は具体的な名前を出さなかったものの、番組では中華人民共和国の初代最高指導者とされる毛沢東氏の写真にエンバペの顔を合成した画像が表示されていた。

これに対し、中国側は反発。中国の企業である蒙牛や東鵬はエンバペとのパートナーシップ契約を打ち切り、中国サッカー協会もレアル・マドリーに対して謝罪を求めた。また、国営放送機構である中央広播電視総台（CMG）は、ラ・リーガの試合中継を停止する事態に発展している。

その後、エンバペやレアル・マドリー、そしてラ・リーガも謝罪の声明を発表しているが、『マルカ』のフアン・イグナシオ・ガジャルド記者は「エンバペの発言が引き金となった“中国危機”は理解し難く、過剰であるように思える。彼に中国の人々や彼らの象徴を侮辱する意図がなかったのは明白だ」としつつも、特にレアル・マドリー側の対応に問題があったことを指摘した。

「しかし、この状況を『ありえない』と切り捨てるだけでは何の問題解決にもならない。実際、中国においては到底容認できない侮辱と受け止められた。その結果、中国側は即座かつ断固として、エンバペに関連するすべてを打ち切った。ひいては、レアル・マドリーに関連するものまでもが対象となったのである」

「事態の深刻さを誰よりも早く理解していたのは、ハビエル・テバスだった。ラ・リーガ会長は迅速に行動し、中国大使と面会してこの危機的状況の沈静化を図った。リーグの利益を守るために即座に動いたテバスは、（レアル・マドリー会長）フロレンティーノ・ペレスに対して支援を申し出た最初の人物でもある」

「というのも、今回の危機において、フロレンティーノの反応はあまりにも遅かったからだ。レアル・マドリーが公式に関与しなかったことにはそれなりの理由があるかもしれない。しかし、最終的にクラブとして謝罪する決断を下したのなら、もっと早くに行うべきだったはずだ」

そのうえで同記者は、「今回の件は極めて深刻である。フロレンティーノ・ペレスは今や、アジアの巨大国家を“敵リスト”に加えてしまった。断言しておくが、これは決して冗談ではない」と締めくくっている。