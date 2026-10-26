クラシコで2発のエンバペ「レアル・マドリーにクオリティーがないと言うヤツは嘘つきだ。でも僕たちはチームとしてプレーしなきゃ」

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クラシコで2発のエンバペ、試合後に語ったことは…。

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25日のラ・リーガ第10節、レアル・マドリーは敵地カンプ・ノウでのバルセロナ戦に2-1で勝利した。マドリーの全得点を決めたFWキリアン・エンバペは、チームとして勝ち取った勝利であることを強調している。

マドリーはバルセロナのポゼッションを許しながらも、堅守からの速攻を中心にゴールを狙い、41分にエンバペが先制点を獲得。61分にはCKの流れからFWハフィーニャの同点弾を許すも、その後も堅い守りを見せ続けると、87分にMFジュード・ベリンガム、MFエドゥアルド・カマヴィンガとボールを繋いで、再びエンバペがゴールを決めた。

マドリー通算得点数を100の大台に乗せて、クラシコを勝利に導いたエンバペ。試合後、『レアル・マドリーTV』に対して次のような感想を述べている。

「本当、この試合の主役はチームだったよ。僕たちは男同士の対決を、チーム対チームの試合をしなければいけないと分かっていたんだ。ここ最近の試合は良いプレーを見せながら勝てていたし、今日は良いメンタリティーで自分たちのすべてを出せたね。難しい時間帯も優勢の時間帯もあったけど、最終的に勝利をつかむことができた」

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レアル・マドリーは首位バルセロナとの勝ち点差を3まで縮めている。

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「ラ・リーガの優勝争いに参加し続けるのは大切だ。いずれにしても、僕たちは進み続けなければならない。今日はビッグマッチだったけど、手にできる勝ち点は3なんだ。ラ・リーガに優勝するためには多くの勝ち点を獲得する必要がある」

「勝ち続けることができないなら、この勝利の意味もなくなってしまう。このクラブはレアル・マドリーであり、僕たちは進み続ける必要がある。5連勝しても何でもないことなんだよ。僕たちはすべての試合に勝ちたいと思っているんだから。カンプ・ノウでの勝利は良いメッセージだけど、ここでシーズンが終わるわけじゃない。次の試合でも今日と同じインテンシティーを発揮しないと」

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レアル・マドリーに加入して3シーズン目のエンバペ。メジャータイトルはまだ獲得しておらず、今季にかける思いは強い。フランス人FWは、優勝するためにはチームとして良いパフォーマンスを見せる必要があると説いた。

「今季に何かを期待するなら、グループとして、チームとしてプレーしないといけない。だって、このチームにはクオリティーがあるんだから。マドリーにいる選手たちを見て、クオリティーがないと言うヤツは嘘つきだ。でも僕たちはすべてをチームとして、グループとしてやらないといけない。そうできれば、獲得したいものを獲得できるはずだよ」

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通算100得点の感想を求められると、こう返した。

「幸せだ。本当に幸せだ。みんな知っていることだけど、僕はゴールを決めて、それでチームを助けたいんだ。でも、そんなのは細かいことだとも思う。さっき言ったように、何よりも重要なのはチーム、グループとしての勝利なんだ。この勝利は大きな自信を与えてくれると思う」