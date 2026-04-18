元フランス代表MFが語るレアル・マドリーの問題…「エンバペがやって来てからチーム内がエゴで満たされた。失敗だよ」

元フランス代表MFエマニュエル・プティが、今季無冠が決定的となったレアル・マドリーについて言及している。スペイン『ムンド・デポルティボ』がコメントを伝えた。

チャンピオンズリーグ準々決勝でバイエルン・ミュンヘンに敗れ、残るタイトルが首位バルセロナに勝ち点9差をつけられるラ・リーガのみとなったレアル・マドリー。残り7節を残した段階で9差をひっくり返した前例はなく、2シーズン連続の無冠はほぼ決定的となっている。

現役時代、アーセナルやバルセロナなどでプレーしたプティ氏は、レアル・マドリーのつまずきの原因として、FWキリアン・エンバペを挙げる。

守備意識の低さ、逆に足元でボールを受ける意識の高さによって、独善的だとの指摘もあるエンバペだが、プティ氏は同選手がマドリーのチームとしての機能性を失わせているとの見解を示した。

「エンバペ一人の責任じゃない。だが彼が加入したことで、レアル・マドリーのロッカールームはエゴで満たされることになった。これは心配であり、彼は逆境に立たされている」

「例えばPSGは、チームとしてプレーし始めてから、本当に素晴らしくなった。彼らは手の指のように全員が一体になっているんだよ」

バイエルン戦の2ndレグでは、MFエドゥアルド・カマヴィンガの遅延行為による退場が物議を醸した。厳し過ぎるとの意見もあったが、エンバペ、カマヴィンガの同胞であるプティ氏は、妥当との見解を示している。

「誰かに責任があるとしたら、それは彼（カマヴィンガ）だね。彼の出場は大惨事だった。あのレッドカードは厳しかったが、審判は規則を遵守しただけだ」

「レアル・マドリーはいつも、審判の背後に隠れようとするんだよ」