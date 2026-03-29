エンバペ「スペインでレアル・マドリーはまるで宗教」「ここではロナウドもディ・ステファノも批判された。自分だけ例外にはならないさ」

フランス代表FWキリアン・エンバペが、所属クラブのレアル・マドリーについて語った。

2024年に加入したPSGを退団してレアル・マドリーに加わったエンバペ。母国フランスの『テレフット』とのインタビューに応じた同選手は、スペインにとってマドリーがどのような存在であるかを問われ、「宗教」と形容している。

「マドリーはスペインの人々にとって、まるで宗教みたいだ。人々はマドリーに熱狂し、マドリーで盛り上がり、色々と憶測を立てる。当たっているときも外れているときもあるけどね」

エンバペはまた、レアル・マドリーではどれだけのスター選手であっても、批判は避けられないとの見解を示した。

「批判とはうまく付き合っていかないと。マドリーでは全員が批判されるからね……。ロナウドもディ・ステファノもそうだったし、自分だけが例外になるわけがないんだ」

「批判に対してどうすべきか？ 単純に落ち着きを保てばいい。すべきことに集中して、どうすればさらなる成果を収められるか、自分に言い聞かせればいいだけなんだよ」

その一方で、今季終了後のワールドカップに向けてコンディション管理を心配されたエンバペは、「最高の準備はマドリーとともにすべてを勝ち取ることにほかならない」と発言。マドリーはチャンピオンズリーグ準々決勝で、欧州最強チームとの呼び声高いバイエルンと対戦するが、白い巨人のエースに恐怖はないようだ。

「バイエルンは欧州で最も勢いに乗っているチームだと思う。だけど、そういった存在に勝てるチームがあるとすれば、それはマドリーにほかならないはずだ」

エンバペはレアル・マドリーで、これまで92試合に出場して82得点10アシストを記録している。