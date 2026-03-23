ダービー勝利のレアル・マドリーだが…スペイン有名記者がエンバペに警告「守備をしろ。このままじゃ240ゴールを決めても絶対愛せない」

22日のラ・リーガ第29節、バルセロナは本拠地カンプ・ノウでのラージョ・バジェカーノ戦を1-0で制した。ハンジ・フリック監督は試合後、GKジョアン・ガルシアの活躍ぶりに満足感を表している。

ラージョの良質なパフォーマンスに苦しめられたバルセロナだったが、24分にCKからDFロナルド・アラウホがヘディングシュートを決めて先制。そしてラージョの決定機はジョアン・ガルシアがことごとく防ぎ、1点リードを維持したまま試合を終えている。

ジョアン・ガルシアはまさに鬼神の如きパフォーマンスだったが、フリック監督は試合後、同選手がこの勝利にどれだけ貢献したかを問われて次のように返答している。

「だから私たちは彼を獲得したんだ。彼はまたも無失点試合に導いてくれた。答えは簡単だよ」

「今日のジョアンの活躍、そして彼がスペイン代表に招集されたことを幸せに思う。彼にふさわしいことだ」

試合自体については、イニゴ・ペレス監督率いるラージョのプレーを称賛している。

「ラージョはファンタスティックな試合をした。木曜にカンファレンスリーグを戦ったにもかかわらず、見事なレベルのプレーを見せたね。素晴らしい。イニゴは称賛されるべき仕事を実現しているよ」

「私はラージョのプレーが好きだ。本当に素晴らしいレベルにあるし、彼らを祝福したいと思う」

その一方で、FWフェラン・トーレスをまたもベンチスタートとした理由を問われると、こう返した。

「私は特定の選手ではなく、チーム全体について話すことを好んでいる。確かに、もっとフレッシュなスタメンを組むこともできただろうが、今回は現状維持を望んだんだ。彼は途中出場から良いプレーを見せた。簡単な試合ではなかったにもかかわらずね」

また、中盤の底で安定したパフォーマンスを見せるMFマルク・ベルナルについては、さらなる成長を期待している。

「彼はもっと良くなるはずだ。現時点の成果もファンタスティックだがね。彼はボールを持ったとき、インテリジェンスを発揮できる選手だ」