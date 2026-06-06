レアル・マドリー、モウリーニョがマテウス・フェルナンデスの獲得を要請…スペイン有力紙報道

レアル・マドリーの監督候補であるジョゼ・モウリーニョ氏が、フロレンティーノ・ペレス会長率いるクラブ首脳陣に対して守備的MFの獲得を要請したようだ。スペイン『アス』が報じている。

ペレス会長が7日の会長選挙に勝利すれば、マドリー監督就任が正式に決定することになるモウリーニョ氏。『アス』曰く、ポルトガル人指揮官が補強を希望するポジションには守備的MFが含まれており、ウェストハム所属のポルトガル人MFマテウス・フェルナンデス（21）の獲得を要請しているという。

スポルティングCPの下部組織出身であるマテウス・フェルナンデスは2024-25シーズンにスポルティングからサウサンプトン、2025-26シーズンにサウサンプトンからウェストハムへ移籍し、着実に評価を高めてきた選手。攻守のバランサーを担い、得点機会で前へと飛び出し、ボールを奪われたら反撃の芽を潰す“ボックス・トゥ・ボックス”タイプだ。

モウリーニョ監督は自身と同じくジョルジュ・メンデス氏が代理人を務めているマテウス・フェルナンデスを、レアル・マドリーに欠けたピースだと考えている模様。ただし、ウェストハムがイングランド2部に降格したとはいえ、同選手の移籍金は安価にはなりえないようだ。

ポルトガル人MFに対してはリヴァプール、アーセナルなども興味を持っているとされ、イングランドでは移籍金として8000万ポンド（約170億円）が必要と報じられている。