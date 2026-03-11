Goal.com
チャンピオンズ リーグ
team-logoレアル・マドリー
Estadio Bernabeu
team-logoマンチェスター・シティ
レアル・マドリードvsマン・CはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【3月12日】レアル・マドリードvsマンチェスター・シティのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ラウンド16 1stレグ

【欧州CL 放送予定】3月12日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ラウンド16 1stレグ、レアル・マドリード対マンチェスター・シティの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ラウンド16 1stレグが日本時間3月12日(木)に開催。レアル・マドリードとマンチェスター・シティが対戦する。

本記事では、レアル・マドリードvsマンチェスター・シティのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

レアル・マドリードvsマンチェスター・シティの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16 1stレグのレアル・マドリードvsマンチェスター・シティは、レアル・マドリードのホーム「エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 1stレグ
  • 日程：2026年3月12日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：レアル・マドリード vs マンチェスター・シティ
  • 会場：エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ

レアル・マドリードvsマンチェスター・シティの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、レアル・マドリードvsマンチェスター・シティの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことを発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		990円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

レアル・マドリードvsマンチェスター・シティ チーム情報

レアル・マドリー vs マンチェスター・シティ 予想スタメン

レアル・マドリーHome team crest

4-4-2

フォーメーション

4-3-3

Home team crestMCI
1
ティボー・クルトワ
23
フェルラン・メンディ
12
トレント・アレクサンダー＝アーノルド
22
アントニオ・リュディガー
17
ラウール・アセンシオ
15
アルダ・ギュレル
6
エドゥアルド・カマヴィンガ
8
フェデリコ・バルベルデ
14
オーレリアン・チュアメニ
7
ヴィニシウス・ジュニオール
16
G. Garcia
25
ジャンルイジ・ドンナルンマ
3
ルベン・ディアス
15
マーク・グエイ
21
ライアン・アイト・ヌーリ
27
マテウス・ルイス
20
ベルナルド・シウヴァ
33
ニコ・オライリー
16
ロドリ
11
ジェレミー・ドク
9
アーリング・ハーランド
42
アントワーヌ・セメンヨ

4-3-3

MCIAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

予想スタメン

控え選手

  • ジョゼップ・グアルディオラ

負傷者および出場停止選手

成績

RMA
-直近成績

ゴールを許す
6/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

MCI
-直近成績

ゴールを許す
10/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

RMA

直近の 5 試合

MCI

3

勝利

1

Draw

1

Win

10

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

