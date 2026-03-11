レアル・マドリー、理不尽過ぎる個の力みせた！バルベルデのキャリア初ハットでマン・Cに3-0先勝…CLベスト8進出に王手

11日のチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント1回戦1stレグ、サンティアゴ・ベルナベウを舞台としたレアル・マドリー対マンチェスター・シティは、3-0でマドリーの勝利に終わった。

5シーズン連続となるノックアウトラウンドでの対戦……もはや“CLのクラシックマッチ”と言えるマドリー対シティ。ラウンドの突破回数ではマドリーが3回、シティが1回と前者が上回っている。

エンバペ、ベリンガム、ロドリゴらを負傷で欠くマドリーのアルベロア監督は、前試合セルタ戦から1選手を変更。アセンシオではなくハウセンをセンターバックで起用している。全スタメンはGKクルトワ、DFトレント、リュディガー、ハウセン、メンディ、MFバルベルデ、ギュレル、チュアメニ、チアゴ・ピタルチ、FWブラヒム、ヴィニシウス。

前半立ち上がりは両チームともに積極的に攻撃を仕掛け、少し経つと予想通りシティがボールを保持して攻め込み、マドリーが速攻で対応する展開に。マドリーと比べてシティの攻撃はしっかりとデザインされており、アタッキングサードでマドリーの守備をえぐるようなフィニッシュワークを見せ、ベルナベウの観客を戦々恐々とさせた。注目はドリブラーのドクと守備が弱点のトレントとのマッチアップだったが、そこはマドリーがしっかりケア。バルベルデがトレントとリュディガーの間に入ることでカバーしている。

それでもゴールを予感させる崩しを見せていたのは、明らかにシティだった。だが彼らはこの日、マドリーと対戦する意味を思い出したに違いない。マドリーはその飛びっきり個の力でもって、ダイレクトな攻撃を次々とゴールに昇華させていった。その力を示したのは、この日キャプテンマークを巻くバルベルデだ。

マドリーの先制点が生まれたのは、20分のことだった。クルトワのフィードから右サイドのバルベルデが走り出すと、トラップで前にボールを蹴り出してオライリーを突破。そのままペナルティーエリアを目指すと、飛び出してきたドンナルンマもかわして、無人となったゴールに右足でボールを流し込んでいる。

バルべルデはさらに28分に追加点を獲得。ヴィニシウスのスルーパスがルベン・ディアスに当たってコースが変わり、これがダイアゴナル・ランでDFラインを抜け出そうとするバルベルデのもとにこぼれる。ウルグアイ代表MFはペナルティーエリア内左に入り込み、左足で対角線上にシュートを放ち、再びドンナルンマを破った。

シティが萎縮していく中、バルベルデの勢いは止まらない。42分には、キャリア初となるハットトリックを達成！ペナルティーエリア内でブラヒムの浮き球に反応した背番号8は、右足でボールを浮かせてグエイのマークを外し、再び右足を使ってボールを枠内に叩き込んでいる。ベルナベウはにわかに信じがたい光景に大興奮。場内スピーカーの「ハットトリックをしたのはフェデ……？」に観客が「バルベルデ！」と返答するやり取りが3回行われ、その後には「フェーデ！ フェーデ！ フェーデ！」とスタジアム全体が叫び、おなじみの「コモ・ノ・テ・ボイ・ア・ケレール（どうして愛さずにいられようか）」のチャントも歌われている。

前半は3-0で終了。ハーフタイム、アルベロア監督は負傷したのかメンディとの交代でフラン・ガルシアを投入する。迎えた後半もシティがボールを持って、マドリーが速攻を仕掛ける展開は変わらない。マドリーは56分、ドリブルでペナルティーエリア内に侵入したヴィニシウスがGKドンナルンマに倒されてPKを獲得。ヴィニシウス自身がキッカーを務めたものの、シュートはコースが甘く、シティ守護神に止められている。ベルナベウではヴィニシウスに対するブーイングがチラホラ聞こえることになった。

その後、シティはポゼッション率を上げて何とか1ゴールでも持ち帰ろうとするも、士気を上げるマドリーの守備を崩すことはできず。70分にはペナルティーエリア内でのチアゴ・ピタルチのボールロストから、オライリーがシュートを打つも、ここではクルトワの“いつもの”超絶セーブと飛び出し、チャンスを無効化している。

結局、マドリーは集中した守備でシティのゴールを最後まで許さず、試合は終了のホイッスルが吹かれた。アルベロア監督のもとで浮き沈みのあるマドリーは、戦術的な練度もあるシティを相手に下馬評では圧倒的に不利とされていた。が、クラブのアイデンティティーとも言える理不尽なほどの個の力をバルベルデが誇示して、CLベスト8進出に王手をかけた。試合終了間際、ベルナベウの観客は「アシ！ アシ！ アシ・ガナ・エル・マドリー（マドリーはこう勝つ）！」と何度も叫び、その勝ち方を称えていた。

なおシティホームでの2ndレグは17日に行われる。