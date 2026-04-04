レアル・マドリーまたつまずく！マジョルカに敗戦でラ・リーガ逆転優勝遠のく…ヴィニシウス＆エンバペ併用は相変わらず機能せず

4日のラ・リーガ第30節、レアル・マドリーは敵地ソン・モッシュでのマジョルカ戦を1-2で落とした。なお負傷明けのマジョルカFW浅野拓磨はベンチ入りも出場機会はなかった。

首位バルセロナを勝ち点4差で追っているマドリー。同日、バルセロナはアトレティコ・マドリーとのアウェー戦に臨むため、マドリーはプレッシャーをかけるためにも、何としてでもこのマジョルカ戦に勝利したいところだ。

アルベロア監督は「アンチェロッティは起用し過ぎだ（笑）」と話していたブラジル代表帰りのヴィニシウスをベンチスタートに。代わりにエンバペを負傷から復帰後、初めて先発で起用している。全スタメンはGKルニン、DFトレント、リュディガー、ハウセン、カレーラス、MFマヌエル・アンヘル（Bチーム）、チュアメニ、カマヴィンガ、ギュレル、FWブラヒム、エンバペで、使用システムは4-4-2（なおバルベルデは出場停止）。

前半、マドリーはチームとしての機能性を欠き、良質なパフォーマンスには程遠かった。それでも圧倒的な個の力でチャンスを手にしていったが、GKレオ・ロマンが高く、厚い壁として彼らの前に立ちはだかっている。

マドリーはまず22分、ギュレルのスルーパスからDFラインを突破したエンバペがシュートまで持ち込むも、眼前のレオ・ロマンにボールを弾かれた。エンバペはその3分後にもDFラインを抜け出し、ペナルティーエリア内左からボールを叩いたが、またもマジョルカ守護神の好守に遭う。さらに33分、今度はトレントのフワッとしたクロスからギュレルが左足ダイレクトでゴールをうかがうも、三度レオ・ロマンに跳ね返されている。

力技で手にするチャンスを生かしきれないマドリーは42分、マジョルカの先制点を許した。右サイドを突破したマフェオのクロスから、ペナルティーエリア内にフリーで飛び込んだモルラネスがゴール。マフェオはギュレル、モルラネスはカマヴィンガがそれぞれマークを怠っており、マドリーの守備の欠陥が表れた場面だった。

1点ビハインドで試合を折り返したマドリー。アルベロア監督は59分に一気に3枚交代カードを切り、ハウセン、カマヴィンガ、マヌエル・アンヘルを下げてミリトン、ヴィニシウス、ベリンガムをピッチに立たせる。が、エンバペとヴィニシウス併用の弊害が再び発現し、攻撃はなかなか機能しない。唯一可能性を感じさせるのはヴィニシウスがボールを持ったときだったが、彼とプレーポジションが重なるエンバペは中央で蓋となってしまい、ベリンガムらは2列目から飛び出すことができなかなった。

アルベロア監督は何とか打開しようと、72分にギュレルをチアゴ・ピタルチ、76分にブラヒムをマスタントゥオノに代えて交代枠を使い切る。その後も流れの中ではチャンスを生み出せないマドリーだったが、88分にセットプレーから1点を返した。トレントの右CKから、ミリトンが打点の高いヘディングシュートでネットを揺らしている。

このまま逆転を目指したいマドリーだったが、91分に再び失点……。マジョルカは速攻からペナルティーエリア内フリーでボールを受けたムリチが、右足のシュートでネットを揺らした。ラ・リーガ19得点目を決めたマジョルカのエースは、ゴール直後に感動で涙を流していた。

結局、試合はマジョルカの1点リードで終了。またも機能不全を露呈して4連勝を逃したマドリーは、首位バルセロナに勝ち点差を7まで広げられる可能性をつくってしまった。