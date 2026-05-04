レアル・マドリーの問題…スペインメディアがついに指摘「彼らはエンバペがいない方がうまくやれる」「ヴィニシウスは別のタイプと相性良い」

3日のラ・リーガ第34節、敵地RCDEスタジアムでのエスパニョール戦に2-0で勝利したレアル・マドリー。スペイン人識者は、この試合で2ゴールを決めたFWヴィニシウス・ジュニオールについて、FWキリアン・エンバペ不在時の方が良質なプレーを見せられるとの見解を示した。

FWキリアン・エンバペが負傷で不在だったマドリーは、ヴィニシウスが2ゴールの活躍。ブラジル代表FWが決めた二つの得点は類似性があり、ゴール前中央に位置したFWゴンサロ・ガルシア、MFジュード・ベリンガムとのパス交換からスペースを手にしてシュートを突き刺している。

ヴィニシウスとエンバペはプレーエリアが重なっているだけでなく、どちらも足元でボールを受けて自分で仕掛けるタイプのために相性が悪いと指摘され続けてきたが、スペインメディアもその認識を深めているようだ。戦術分析に定評があるスペインのスポーツ紙『アス』のハビエル・シジェス副編集長は、次のように記している。

「クラシコまではラ・リーガはある。マドリーが、とりわけヴィニシウスがそう決断したのだ。彼は見事な2ゴールでバルセロナの優勝を先延ばしにし、そして私たちが手にしていた非現実的でもある危険な感覚を、より確かなものとした。つまり、白いチームはエンバペなしの方がうまくやれる、ということを」

「マドリーはベリンガムが機能し、バルベルデがマスタントゥオノ投入後にもっと中央にポジションを取るようになってから、主導権を握るようになった。そして違いを生み出したのはヴィニシウスだ。ブラジル人FWの2ゴールは、彼がエンバペなしの方が良いプレーを見せるという感覚をさらに深めている」

「ヴィニシウスはゴンサロのような、異なるタイプのFWのそばでプレーした方が良いのかもしれない。ゴンサロのような“9番”タイプの選手は、すべてをシンプルにする。ゴンサロはヴィニシウスに壁パスをする選択肢を与え、2選手をひきつけながらボールをリターンして、ゴールを導いた」