レアル・マドリー、エンバペの2発などでラージョ撃破！前半3ゴール→後半に大失速でブーイング浴びるも…ギュレル投入で息を吹き返す

12日のラ・リーガ第5節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのラージョ・バジェカーノ戦を4-1で制した。

ミッドウィークにベルナベウで行われたチャンピオンズリーグ・インテル戦では、2-1で勝利しながらもプレー内容の悪さからブーイングも浴びたマドリー。それから4日後に迎えたラージョ戦、モウリーニョ監督はインテル戦で出場停止だったギュレル、B・シウバ、カマヴィンガを取り戻し、その内B・シウバを先発で起用した。そしてギュレルの定位置だった右サイドハーフでは、ディオマンデを初先発させている。

マドリーの全スタメンはGKクルトワ、DFダンフリース、コナテ、リュディガー、カレーラス、MF後列バルベルデ、B・シウバ、前列ディオマンデ、ベリンガム、ヴィニシウス、エンバペで、使用システムは4-2-3-1。

前半、マドリーは言葉通りゲームを支配。B・シウバを中心に後方から攻撃を組み立て、ボールを奪われれば素早いプレッシングでそれを奪い返して、速攻を仕掛けた。インテル戦と違い制圧力の強さを見せると、ラージョのセンターバック、ルジューヌのミスを立て続けに誘発して2ゴールを先取している。

マドリーはまず14分、ペナルティーエリア内左に入り込んだカレーラスがルジューヌに倒されてPKを獲得。キッカーのエンバペが枠の中央やや右にコロコロしたボールを蹴り込み先制する（エンバペはラ・リーガ5得点目）。また17分には、ルジューヌのGKアウデロへのバックパスの精度が狂い、全速力で走り込んだヴィニシウスがボールを奪う。その流れからカレーラスがエンバペとのワン・ツーでペナルティーエリア内に侵入し、左足のシュートを沈めた。

わずか4分間で2-0としたマドリーは、その後も集中力を落とさず攻撃とプレスを仕掛け、35分には3点目を記録した。B・シウバとのワン・ツーからヴィニシウスが左サイドを突破。超スピードで一気にペナルティーエリア内に入り込み、左足で横パスを送ると、飛び込んできたベリンガムが右足ダイレクトでボールを枠内に流し込んだ（ラ・リーガ3得点目）。

リードを3点とした後、少しペースを落としたマドリーだったが、ラージョにシュートを打たれてもクルトワの好守で失点を許さず。また45分には強烈なハイプレスによる追い込みからエンバペがシュートまで持ち込むも、ボールは右ポストを直撃した。前半は3-0で終了。モウリーニョ監督はハーフタイムに交代カードを切り、バルベルデをカマヴィンガに代えた。

後半は打って変わってラージョのペースに。マドリーはインテル戦の疲労もあってか完全にインテンシティーを落としている。ラージョが1点を返したのは51分のことだった。マドリー陣地で、ヴィニシウスへのパスを背後からラティウが奪うと、そのままペナルティーエリア内へパス。走り込んだカメジョがシュートを決め切り、ラ・リーガ得点数を6に伸ばした。

3-1となった後もマドリーは勢いを失ったままで、エンバペやディオマンデはほとんどボールに触れず、ラージョのシュート数だけが増えていく。2シーズン連続の無冠で堪え性がなくなっているベルナベウの観客は、再び自チームに対してブーイングを吹き始めた。

モウリーニョ監督は69分、B・シウバを下げてチュアメニを投入。ラージョに押される展開で、中盤の安定化を図っている。また72分にはディオマンデとの交代でギュレルもピッチに立たせた。ディオマンデは前半に相手DFを1枚かわすドリブルを幾度か披露したが、チームへの適応、エンバペらとの連係の確立にはまだ時間がかかりそうだ。

マドリーはギュレルが流れを変える。右サイドに入ったトルコ人MFはボールキープ、ドリブル、超精度のパスによってマドリーの攻撃を蘇らせラージョをゴール前に貼り付けにさせる（配球や中盤の制止力ではチュアメニも効いていた）。モウリーニョ監督は87分、ヴィニシウスをククレジャに代える。ゴールにも貢献していたヴィニシウスへのブーイングは、今回は目立たず、喝采が多かった。

マドリーは91分、エンバペがダメ押しとなるゴールを決めた。チュアメニのボール奪取からカウンターを発動させると、カマヴィンガがボールを持ち込み、ギュレルのスルーパスからエンバペがペナルティーエリア内に侵入。エンバペは右足のシュートを対角線上に決め切り、ラ・リーガ得点数をハフィーニャ、カメジョと同じ6まで伸ばしている。マドリーは3点リードで、試合終了のホイッスルを聞いた。ヒステリックになる時間帯もあったベルナベウは、大喝采とまではいかないまでも、拍手でチームの勝利を称えている。

前節ベティス戦の敗北から勝利を取り戻したマドリーは、勝ち点を12として暫定ながらバルセロナと首位で並んだ。

現地取材＝相良未来