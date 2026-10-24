バルセロナ会長相談役「モウリーニョはスペインの審判がおかしいと言うが…誰かの目に指を突っ込む行為の方がどうかしている」

バルセロナのジョアン・ラポルタ会長の相談顧問エンリク・マシップ氏が、同クラブの審判買収疑惑“ネグレイラ事件”を執拗に追求するレアル・マドリーに苦言を呈した。スペイン『アス』がコメントを伝えている。

レアル・マドリーは“ネグレイラ事件”を追求する手を緩めず、UEFAに合計5万枚の関連資料を提出したほか、『レアル・マドリーTV』を通じて継続的に同疑惑を持ち出している。ここ最近の判定についても、“ネグレイラ事件”と関連づけながら批判を展開している状況だ。

そんなレアル・マドリーをラポルタ会長の相談顧問マシップ氏が批判している。歯に衣着せぬ物言いで知られる同氏は、マドリーが“ネグレイラ事件”を追求するのは、自クラブにとって都合が悪いことを隠すためだと指摘した。

「彼らが用いているのは、自分たちの問題を隠すための手法だ。そのために最大のライバルに言及しているんだよ。3年半の間、（“ネグレイラ事件”について）何かが証明されたことはなかった」

「私たちはもう何年も前から、この国の暗い時代について言及することを控えてきた。実際に優遇され、タイトルを勝ち取ってきたチームについて、私たちは何も話していない。彼らは越えてはいけないラインを越えているんだよ」

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、スペインのレフェリングについて「奇妙なものを目にしている」と話していたが、マシップ氏は同指揮官が当時バルセロナの助監督だった故ティト・ビラノバ氏の目に指を入れた行為の方が奇異だとしている。

「奇妙なものを目にしているというが、どうかしているのは監督の目に指を突っ込む行為の方だろう。モウリーニョとフリックの会見を比べてみてくれ。フリックはバルサの価値観を体現しているが、モウリーニョとレアル・マドリーはいつだって誰かに責任を背負わせようとしているんだよ」