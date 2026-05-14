無冠レアル・マドリーが混沌のベルナベウで勝利…サポーターから嫌われたエンバペ、ボールに触れる度に大量のブーイングを浴びる

14日のラ・リーガ第36節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのオビエド戦を2-0で制した。

前節、直接対決で宿敵バルセロナのラ・リーガ優勝を許したマドリー。ペレス会長の“醜態”と形容された記者会見の直後ということもあり、やはりベルナベウは荒んでいた。

GKクルトワ、DFトレント、アセンシオ、アラバ、カレーラス、MFマスタントゥオノ、カマヴィンガ、チュアメニ、ブラヒム、FWゴンサロ、ヴィニシウスがスタメンとしてピッチに立ったマドリーだが、キックオフ直前に大音量で流されていたイムノの再生が終わると、強烈なブーイングがスタジアム中に響き渡っている。また貴賓席のペレス会長は目の前に座っていた古株のソシオ（クラブ会員）たちと口論を繰り広げ、さらに「ペレスは出て行け」と記された複数枚の横断幕が、警備スタッフによって無理やり取り上げられていた（スペインメディアやSNSからはスタジアムの治安維持を隠れ蓑にした言論統制と指摘されることに……）。

試合については、マドリーが主導権を握ってオビエドゴールに攻め込んでいく。一部観客のブーイングは続き、とりわけヴィニシウスに対して指笛が吹かれていた。なかなかチャンスを決めキレなかったマドリーだったものの、前半終了間際にゴンサロがゴールを記録。43分、オビエドのビルドアップのミスを突いて速攻に転じると、ブラヒムのパスがペナルティーアークのゴンサロへ通る。ゴンサロは反転しながらボールをトラップし、右足のシュートを枠内右隅に沈めている。ゴンサロは今季公式戦7得点目。

前半は1-0で終了のホイッスル。迎えた後半、オビエドは55分にカソルラをピッチに立たせ、ベルナベウの観客はスタンディングオベーションでもってフットボール界の生ける伝説を称賛した。……しかしその分、マドリーの選手交代との間に強烈なギャップが生じることになった。

アルベロア監督は64分にチュアメニ、トレントを下げてベリンガム、カルバハルを投入。ベリンガムには拍手が送られるなど、ここまではまだよかったが、問題の場面はその5分後に訪れた。69分、ゴンサロとの交代で負傷明けのエンバペがピッチに入ると、観客は大ブーイングでもって迎えている。負傷離脱中の恋人エステル・エクスポストさんとのイタリア旅行、ワールドカップを見据えてクラシコ直前に再負傷を装った疑惑、チームで機能していない状況など色々な要素が絡み、マドリーサポーターはエンバペを嫌うようになっていた。この背番号10がボールに触れる度、耳をつんざく指笛が吹かれる状況が、それからしばらく続くことになった。

非常に険悪な雰囲気のベルナベウだったが、80分に再び喜びの瞬間が訪れる。ベリンガムがボールを持ち出してペナルティーエリア内に入り込み、左足のシュートで追加点を決めた。リードを2点に広げたマドリーは、試合終了直前にエンバペがペナルティーエリア内左からシュートを狙うも、これはわずかに枠の右へ。さっきまで喜んでいた観客は、思い出したかのようにエンバペに対して再びブーイングを浴びせていた。マドリーは結局、2-0のまま終了のホイッスルを聞いている。