レアル・マドリー主将カルバハル、今季限りでのクラブ退団が正式決定…在籍13年でチャンピオンズリーグ6回優勝

レアル・マドリーは18日、キャプテンのDFダニ・カルバハル（34）が今季限りで退団することを発表した。

レアル・マドリーは次のような声明を伝えている。

「レアル・マドリーとキャプテンのダニ・カルバハルは今季終了をもって、同選手がこのクラブで築き上げた輝かしいキャリアに幕を下ろすことで合意しました」

「レアル・マドリーはこのクラブ、ひいては世界のフットボールにおける偉大なレジェンドの一人に対して、感謝と愛情を伝えさせていただきます」

「カルバハルはフットボール史上わずか5人しか存在しない、6回の欧州カップ優勝を成し遂げた選手の一人です。このクラブの黄金期の一つを築いたチームの一員でした（※欧州カップ6回優勝を果たしたそのほかの選手はパコ・ヘント、ルカ・モドリッチ、ナチョ・フェルナンデス、トニ・クロースで、いずれもマドリー在籍時に達成）」

「レアル・マドリーはダニ・カルバハルと彼の家族が迎える新しい日々が、実りあるものになることを願っています」

カルバハルは2002年にレアル・マドリーの下部組織に加入。2012-13シーズンにレヴァクーゼンに完全移籍し、同クラブでの大きな存在感を放つと、翌シーズンにマドリーが買い戻しオプションを行使した。それ以降、マドリーのトップチームで不動の右サイドバックとなった同選手は、在籍13年でチャンピオンズリーグ6回、クラブ・ワールドカップ6回、UEFAスーパーカップ4回、ラ・リーガ4回、コパ・デル・レイ2回、スペイン・スーパーカップ4回の優勝に貢献している。

世界最高の右サイドバックと称されることもまであったカルバハルだったが、2024年10月5日のビジャレアル戦で右足の前十字靭帯断裂、外側側副靭帯断裂、膝窩筋腱断裂という重傷を負い、そこからすべてが変わった。それから9カ月後の2025年7月に復帰を果たしたものの、その後も右ひざの怪我を繰り返すことに。そして2026年初頭に復帰した後には、アルバロ・アルベロア現監督に満足な出場機会を与えられず、同指揮官との確執も噂される事態となった。

なおレアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長は、

なおレアル・マドリーの今季最終戦は、25日に本拠地サンティアゴ・ベルナベウで行われるアトレティック・クルブ戦。クラブは大々的な退団セレモニーを行う予定だ。