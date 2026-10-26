クラシコ勝利のレアル・マドリー…識者「彼らが勝ったのは良い守備のおかげ。誰も規律を破らなかった」「守備免除の選手はいるべきじゃない」

共有 GOALをGoogleでフォロー

クラシコを制したレアル・マドリー、勝因は…。

広告

25日のラ・リーガ第10節、敵地カンプ・ノウでのバルセロナ戦を2-1で制したレアル・マドリー。現地識者は、その勝因に守備の規律を挙げている。

マドリーはバルセロナのポゼッションを許しながらも、堅守からの速攻を中心にゴールを狙い、41分にエンバペが先制点を獲得。61分にはCKの流れからFWハフィーニャの同点弾を許すも、その後も堅い守りを見せ続けると、87分にMFジュード・ベリンガム、MFエドゥアルド・カマヴィンガとボールを繋いで再びエンバペがゴールを決めている。1点リードを守り切ってクラシコを制したマドリーは、首位バルセロナとの勝ち点差を3に縮めている。

レアル・マドリーに選手、下部組織の監督として在籍し、現在は人気解説者として活躍するアルバロ・ベニート氏は、同チームが良質な守備を見せたことで良質な攻撃を仕掛けられたとの見解を示す。スペイン『カデナ・セール』の番組で、次のように語っている。

「マドリーがなぜ良い攻撃を仕掛けられたか？ 良い守備も見せていたからだ。全員が走っていたし、誰も守備のプラン、規律を破ろうとしなかった。彼らはアグレッシブで、良質な攻撃を仕掛けていったが、それは良い守備を実践していたからにほかならない」

広告 広告

「良い守備ができていれば多くのボールを奪うことができる。そして擁している選手たちの質が高いから、相手に打撃を加えることができるんだ」

Related Topics

FWキリアン・エンバペとFWヴィニシウス・ジュニオールの守備意識の低さが度々指摘されてきたマドリー。この試合ではヴィニシウスが出場停止だった。

「才能がどれだけあっても、守備が免除されることがあってはならない。高レベルの競争に参加しているならば当然だ。守備をせずに競争的にプレーするなんて不可能だよ」

広告

ベニート氏は、MFベルナルド・シウバも含めたこのクラシコのスタメンが、現状マドリーにとってのベストだと説く。

「守備については、当然のことを言っているまでだが、しかしこれまでマドリーはそうしてこなかったんだ。思うに、このクラシコのスタメンが今のベストだろう。全員がちゃんと働くなら、ベルナルドもトップレベルの試合でボランチを務められる」

広告

「ベルナルドの先発起用については、主導権を握るというより、バルサのハイプレスをかわすためのチョイスだったのだろう。モウリーニョ自身もゲームをそこまで支配できるとは思っていなかったと思う。しかしベルナルドのような選手は、バルサのプレスに対してもボールを失わない。後ろ向きでボールを受け、フェイントから攻撃を展開することができる。それが今回学んだことだ」

「ベルナルドはチームとしてのプレーを実現するために必要だ。マドリーの中盤で、相手のプレスを受けながらも巧みなプレーを見せられるのは、彼以外にいないからね」

広告

その一方でバルセロナについては、ビッグゲームになると守備の脆弱さを露呈しているとの見解を示した。

「これも何年も言ってきたことだ。私はフリックという監督が大好きだが、しかしバルサは良質なチームを相手にすると、決まって4〜5回はGKが危険にさらされる。高レベルのチームはもれなく、バルサ相手にそういった状況を生み出せるんだ。バルサはいくつかの面で、リスクを冒し過ぎているんだよ」

広告

「バルサと対戦すれば、大多数のチームは彼らのプレーリズムとプレッシングに苦しむことになる。彼らの高いDFラインを罰するクオリティーがないためだ。しかしレアル・マドリーはそうできる。マドリーはラストパスや最後の判断がうまくいってなかったが、それでも4〜5回はそういった決定的な場面を迎えていた。ベリンガムやエンバペは、もっとうまくプレーを処理しなければいけなかった」