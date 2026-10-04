レアル・マドリー元助監督、現チームに足りないと感じるのは…「モドリッチ＆クロースがいれば走り込む選手にボールを届けられた」

レアル・マドリーの元アシスタントコーチ、ダビデ・アンチェロッティ監督は、現チームに欠けているものにパサーの存在を挙げている。

ダビデ氏は父親カルロ・アンチェロッティ現ブラジル代表監督のアシスタントコーチとしてレアル・マドリーに在籍し、2021-22シーズン、2023-24シーズンのラ・リーガ＆チャンピオンズリーグ（CL）の二冠達成に貢献。現在は独立して、FW上田綺世も所属するリールで監督を務めている。

そんなダビデ氏はスペイン『アス』とのインタビューに応じ、ここ2シーズン無冠が続く古巣について言及。現在のレアル・マドリーには、前線にボールを届ける選手が欠けているとの見解を示している。

「マドリーについて話して、それを批判と解釈されることは望まない。しかしモドリッチやクロースがいたとき、スペースに走り込む動きに対しては、毎回ボールが届いていた。今の選手たちにそういった能力がないとは言っていない。ただ、垂直的なプレーをするためにはボールを出せる選手が必要になる、ということなんだ」

「縦に速い攻撃は、8人の選手が走ることを意味しているわけじゃない。ボールを出せる選手だって必要となる。それが一つのプレーアイデアだ」

レアル・マドリーの無冠は、クロースが2023-24シーズン限りで引退してから始まった。元ドイツ代表MFなしでやり繰りする術を問われたダビデ氏は、次のように返答する。

「失ったのは、絶対に取り戻せないものだ」

「マドリーが何を失ったのか？ そのポジションにおける世界最高の選手だ。『ほかのクロースが必要だ』と言うことなどできない。そんなものは存在しないのだから」

「クロースは試合の支配者だった。試合のリズムを支配して、自分の望むようにプレーしていたんだ。彼こそがチームの根幹を担う存在と言えた。加えて、クロースは走ることができた。1試合平均で11キロは走っていたよ。彼は守り方を心得ていたし、戦術的センスがあった。私は6番（アンカー）でプレーする彼が大好きだったんだが…」

「クロース自身は6番は好んでいなかった。セカンドボールを拾うことやデュエルがあまり好きじゃなかったんだ。彼は8番（インサイドハーフ）が好きで、“汚れ仕事”は6番に任せようとしていたね。レアル・マドリーのプレーダイナミズムにとって、クロースを失うのは本当に困難なことだ。彼がいなくなって、色々なものを一気に失うことになった」

レアル・マドリーは今夏の移籍市場でロドリを獲得する可能性があった。最終的にバルセロナに移籍した同選手が加わっていれば、クロースの後釜になっていたのだろうか。

「ロドリはマドリーにはまっていたか？ そうだね。ロドリはどこでも適応することができる」

「しかし、別にクロースのコピーを見つける必要はない。マドリーは攻守の均衡を最後には見つけ出すはずだ。ロドリがいてもいなくても、最後まで競争的なチームであり続けるだろう。結局のところマドリーは、勝負どころでいつもその姿を現すんだよ」