レアル・マドリー、下部組織出身選手の売却・移籍だけで今夏2億ユーロ＝370億円の収入！まだ増える見込み

レアル・マドリーは今夏、下部組織出身選手の売却だけで巨額の収入を手にしている。





通称“ラ・ファブリカ（工場）”と呼ばれる同組織は、サッカー界において確固たるブランドを築いており、多くのクラブがそこで育つタレントに熱視線を送っている。その結果、今夏の移籍市場ではマドリーに記録的な利益をもたらすことになった。





ここまでにクラブは、下部組織出身選手の直接的な売却や、一部保有権を残していた選手の他クラブへの移籍などに伴い、2億ユーロに迫る収入を獲得。その内訳は以下の通りとなっている。





◼︎完全移籍

MFニコ・パス（→コモ）：6000万ユーロ

MFビクトール・バルデペニャス（→フィオレンティーナ）：800万ユーロ

DFフラン・ガルシア（→ベティス）：400万ユーロ

MFマリオ・マルティン（→ヘタフェ）：300万ユーロ





◼︎保有権売却

FWゴンサロ・ガルシア（→フラム。保有権70％売却）：4000万ユーロ

MFセサル・パラシオス（→フラム。保有権70％売却）：1000万ユーロ

GKフラン・ゴンサレス（→セビージャ。保有権50％売却）：300万ユーロ





◼︎移籍金の50％獲得

FWビクトール・ムニョス（オサスナ→リヴァプール）：2050万ユーロ

DFマリオ・ヒラ（ラツィオ→ミラン）：1500万ユーロ

FWアルバロ・ロドリゲス（エルチェ→ボーンマス）：1250万ユーロ

DFアレックス・ヒメネス（ボーンマス→フィオレンティーナ）：1250万ユーロ





ここまでの下部組織の収入は1億8,850万ユーロとなるが、DFハコボ・オルテガのストラスブール移籍も秒読み段階となっている状況。こちらは保有権の70％を1000万ユーロで売却する予定のために、収入は1億9850万ユーロまで増えることになる。さらにMFマヌエル・アンヘル、DFダビド・ヒメネスも多くのクラブから興味を持たれている状況で、彼らの移籍も成立すれば2億ユーロ（約370億円）の壁も突破することになりそうだ。スペイン『アス』は、今夏を“ベラーノ・イストリコ（歴史的な夏）”と形容する。





“ラ・ファブリカ”がブランドを築いている背景には、その育成方針が挙げられる。同組織は年間で50〜60人の選手が入れ替わるなど厳しい選別が行われており、個の力に秀でたサバイバルできる選手たちが生き残っていく。例えばバルセロナの下部組織“ラ・マシア”では、トップチームまで一貫して同じプレーシステムを使用するが、マドリーは各チームが独自のシステムでプレーしており、どんな戦術にも即座に適応できる柔軟性や個人能力こそが求められる。





過酷な競争を勝ち抜き、戦術的柔軟性を身につけた選手たちだからこそ、欧州中のクラブが即戦力として惜しみない投資を続けている。マドリーのバルデベバス練習場にはセリエAのクラブを主として、多くのスカウトが常駐する状況だ。