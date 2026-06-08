レアル・マドリー会長選で圧勝のペレス氏「世界最高の監督の一人モウリーニョが戻ってくる」「すべては16回目のCL優勝のために」

レアル・マドリー会長選挙で再選を果たしたフロレンティーノ・ペレス会長（79）が、その喜びを表している。

7日に行われた会長選挙で67％の得票率を獲得し、エンリケ・リケルメ氏（37）を破って再選を果たしたペレス会長。勝利の知らせを聞いた後、次のように語っている。

「今日はマドリディスモ（レアル・マドリー主義）にとって幸せな日だ。あなたたちの支持に心からの感謝を伝えさせてもらいたい。私たちに投票したソシオ（クラブ会員）たちの存在なくして、この選挙に勝つことはできなかったのだから」

「私たちはレアル・マドリーの会長選挙で、歴代2位の結果を手にした。歴代1位の結果も2004年に私たちが獲得したものだった。」

ペレス会長は、自身の再選によってジョゼ・モウリーニョ監督が復帰することを改めて明言した。

「私たちは世界最高のスタジアム、世界最高の選手たちを保有していることを本当に誇りに思う。ジョゼ・モウリーニョという、世界最高の監督の一人が戻ってくることもね。レアル・マドリーはこれからだってソシオのものであり続けるんだ」

「私たちはあらゆる世界ランキングで首位を走るスポーツクラブを構築し続けていく。そのすべては、16回目のチャンピオンズリーグ優勝を成し遂げるためだ。私に投票しなかったソシオの心配を解消すべく、できる限りのことをさせてもらうよ」