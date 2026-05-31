レアル・マドリー会長に立候補…37歳実業家「獲得するワールドクラスの選手をまもなく明かす」。やはりスペイン代表MFか…

レアル・マドリー会長選挙に立候補した37歳実業家エンリケ・リケルメ氏は、獲得を内定させた選手の名前をまもなく明かすようだ。

再生可能エネルギー企業コックス・エネルギーを経営するエンリケ・リケルメ氏はレアル・マドリーの会長選挙に立候補し、現在選挙運動でフロレンティーノ・ペレス現会長としのぎを削っている。

若き会長候補は先に「すでに内定させた補強がある。国際的な素晴らしい2人のスター選手が、レアル・マドリーに加わることになる」と話していたが、その内の一人の名を近日中に発表する意向だ。同氏は30日に「水曜（6月3日）に獲得を内定させた世界的スターの一人の名前を明かす」と語った。

エンリケ・リケルメ氏はまた、獲得を内定させた選手の一人について「今、レアル・マドリーにはスペイン代表選手が誰もいない。だが、私たちが当選すればゼロ人ではなくなる」とも発言。『マルカ』などのスペインメディアは、このスペイン代表選手がマンチェスター・シティMFロドリであることがほぼ確実と伝えている。

エンリケ・リケルメ氏はその一方で、招聘に動いている次期監督については「今はほかのチームを率いている」とコメント。噂されていたユルゲン・クロップ氏ではないことが明らかとなっている。

なお再選を狙うフロレンティーノ・ペレス会長は、ジョゼ・モウリーニョ監督の招聘で合意していると報じられている。選挙日は6月7日となっているが、マドリーのソシオたち（クラブ会員）は一体、どちらの候補に投票するのだろうか。