レアル・マドリー会長選挙に立候補した37歳実業家「すでにワールドクラス2選手の獲得を内定させている」

レアル・マドリーの会長選挙に立候補したスペイン人実業家エンリケ・リケルメ氏（37）は、すでに選手獲得を内定させていることを主張した。

再生可能エネルギー企業コックス・エネルギーを経営するエンリケ・リケルメ氏はレアル・マドリーの会長選挙に立候補し、選挙管理委員会からクラブ予算の保証や理事会メンバー候補が承認されたことで、フロレンティーノ・ペレス会長（79）と会長の椅子をかけて争うことになった。

若き実業家は6月上旬に行われる見込みの選挙に向けて、着々と準備を進めているようだ。スペイン『ABC』とのインタビューに応じた同氏は、すでにビッグネームの獲得を内定させていると語った。

「すでに決定している補強がある。国際的な素晴らしい2人のスター選手が、レアル・マドリーに加わることになる。その2選手に加えて、今は監督の招聘に取り組んでいるよ」

「私がレアル・マドリーの会長になれば、クラブにワールドクラスの偉大な2選手が加わることになる。そう合意したんだよ。私たちは短期、中期、長期スパンでのスポーツ面のプロジェクトを必要としている」

エンリケ・リケルメ氏はまた、北中米ワールドカップに臨むスペイン代表メンバーにレアル・マドリーの選手が含まれなかったことにも言及。「レアル・マドリーにとって悲しい日だ。ワールドカップに誰も選ばれなかったとはね。二度と起きてはならないことだし、適切な決断を下していければ防げるはずだ」と語った。

その一方で投票権を持つソシオ（クラブ会員）に対しては、ペレス会長と自身が抱えるプロジェクトについて、そのどちらにも耳を傾けることを願った。

​「ソシオにはそれぞれのプロジェクトを聞いてもらい、マドリーの未来を決断してほしい」

なおエンリケ・リケルメ氏は23日のラ・リーガ最終節、本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのアトレティック・クルブ戦（○4-2）をソシオとして観戦。スタジアムに入る際には大勢の報道陣とサポーターに囲まれ、サポーターからは「プレシデンテ（会長）！ プレシデンテ！」と呼ばれていた。