2シーズン無冠のレアル・マドリー、エンバペの42点目などで今季を勝利で締めくくる。退団するカルバハル＆アラバには万雷の拍手

23日のラ・リーガ最終節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのアトレティック・クルブ戦に4-2で勝利した。

2シーズン連続で無冠の屈辱を味わったマドリーの今季最終戦。試合前、南スタンドのゴール裏には今季限りでクラブを退団することが決定したカルバハルの大横断幕が掲げられている。2004年5月、バルデベバス練習場の礎石を置いた当時12歳のカルバハルと故ディ・ステファノ氏の姿ととも記されたメッセージは「子どもの夢、伝説の栄光。ありがとうカルバハル」。当時、トップチームデビューを夢見たカルバハルは、ディ・ステファノ氏のような伝説としてクラブを去ることになる。

この一戦がマドリーのトップチーム指揮官として臨む最後の試合となるアルベロア監督は、GKクルトワ、DFカルバハル、アセンシオ、アラバ（こちらも今季限りでの退団が決定）、カレーラス、MFマスタントゥオノ、ベリンガム、バルベルデ、チアゴ・ピタルチ、FWゴンサロ、エンバペを起用。チュアメニとの衝突で頭を怪我したバルベルデがついに復帰となった（なおヴィニシウスは個人的な事情でブラジルへ帰国）。

立ち上がりからボールを保持したマドリーは、12分に先制点を獲得。カルバハルの絶妙な浮き球スルーパスからゴンサロがDFラインを抜け出して、そのままペナルティーエリア内に侵入。背番号16はGKパディージャを眼前に右足のシュートでネットを揺らしている。マドリーのカンテラーノ（下部組織出身選手）のアシストから次世代のカンテラーノがゴール……マドリーの面々はゴンサロのほか、カルバハルとも熱いハグを交わしていた。

その後もイニシアチブを握るマドリーは41分に加点する。チアゴの浮き球のパスに反応したベリンガムが、ペナルティーエリア手前でボールを胸トラップ。そのままエリア内に入ると、豪快な左足のボレーシュートでネットを揺らした。その後マドリーはAT1分にグルセタに1点を返されて、2-1で前半を終える。

後半、マドリーは51分にチーム3点目を記録。ペナルティーエリア手前やや左に位置したエンバペが、右足で思い切りボールを叩いて、枠内右隅に沈めている。エンバペは今季ラ・リーガ25得点目で、得点ランク首位を快走。2シーズン連続となる得点王を手中に収めている。

アルベロア監督は68分に1枚目の交代カードを切り、アラバを下げてハウセンを投入。アラバはピッチ上の選手たちがつくった花道を通ってピッチから去り、観客はその間、スタンディングオベーションを続けている（折りたたみ式の椅子を持ち上げて14回目のチャンピオンズリーグ優勝のパフォーマンスを再現する人たちも）。

アルベロア監督はさらに73分、ベリンガム、ゴンサロ、マスタントゥオノをブラヒム、ギュレル、セバージョスと交代させる。そして82分、ついにその時が訪れた。交代ボードに映された背番号はBチームのマヌエル・セラーノの51番とカルバハルの2番……。マドリー史上最高とも称される右サイドバックは涙を流しながら、ピッチ上で花道をつくる一人ひとりとハグを交わして（バルベルデにはキャプテンマークを預ける）、ベンチへと下がっていた。ベルナベウはその間、ずっと万雷の拍手を送っている。

終了間際、マドリーはブラヒムが4点目を決めるも、直後イセタのゴールを許して4-2で試合終了のホイッスルを迎えている。今季無冠のチームに対して少しブーイングがあるなど、刺々しい場面もあるにはあったが、カルバハルやアラバへを送り出そうという雰囲気が勝り、全体的には久しぶりにアットホームな試合だった。