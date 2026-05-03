レアル・マドリー監督アルベロア「私は選手たちに何度も言ったんだ。ほかの全チームが私たちよりも走っている…だから心が痛いんだと」

3日のラ・リーガ第34節、レアル・マドリーは敵地RCDEスタジアムでのエスパニョール戦に2-0で勝利した。試合後会見に出席したアルバロ・アルベロア監督は、FWキリアン・エンバペがいない方がFWヴィニシウス・ジュニオールが輝けるとの指摘について、何かを明言することを避けている。

FWキリアン・エンバペが負傷で不在だったマドリーは、ヴィニシウスが2ゴールの活躍。ブラジル代表FWが決めた二つの得点は類似性があり、ゴール前中央に位置したFWゴンサロ・ガルシア、MFジュード・ベリンガムとのパス交換からスペースを手にしてシュートを突き刺している。

ここで浮かび上がるのが、エンバペとヴィニシウスの共存問題だ。両者は足元でボールを持つタイプのためにスペースを消し合ってしまい、共存は難しいと指摘されてきた。

そして今回の会見で、「どんどん明確になっていると思うのですが、キリアンがいないとき、ヴィニシウスはチームを引っ張れるプレーを見せています」と質問されたアルベロア監督は、次のように返答している。

「いいや……、まあ、評価をすること自体は簡単だ。今日、ヴィニシウスは再び素晴らしいプレーを見せた。二つのゴラッソを決めて、チームの攻撃面のリーダーとなったね。ボールを持ったときには、とてもアグレッシブかつインリテジェンスがあって、相手にとって完全な脅威となっていた。彼を少し早めに交代させたのは、次のクラシコのためだった」

「彼は後方も助けていたし、そういった振る舞いには常に感謝をしたいと思う。この数カ月間、ずっと言ってきたことだが、彼はファンタスティックな選手かつ生来のリーダーであり、チームの誰からも愛される素晴らしい人間だ。彼のような選手を擁していることをとても誇らしく思う。本当に、私は幸運に恵まれたよ」

ヴィニシウスの方がエンバペよりも団結心があるかを問われると、こう返した。

「選手間の比較はしない。私は全選手を必要としている。自分が会見の椅子に座るようになってから、どんな試合に勝つにしても全員の団結心が必要と言い続けてきたはずだ」

「私は選手たちに何度も言ってきた。ほかの全チームが自分たちより走っているのを見るときには心が痛む、とね。それはボールを持っていないときだけでなく、持っているときを含めて焦点を当てなくてはいけないことだ。私たちはもっと動けるチームに、マークを外す動きを繰り返せるチームにならないといけない。それは骨が折れることでもある。ボールを受けるためには、10回のマークを外す動きが必要なわけだからね」

「しかしプレスをかけるため、守るため、攻撃するために、私たちは全選手の団結を必要としている。今の時代、対戦相手が打ち破ることのできない完璧なチームになるためには、昨日も言ったように才能だけでは足りないんだ。まあ……私が選手たちに理解してもらいたいのは、団結はもとよりレアル・マドリーの価値観自体なんだ。そうだろう？ レアル・マドリーについてどのように築き上げられたかを話せば……、私は……レアル・マドリーがタキシードを着た選手たちがピッチに立つことで築き上げられたとは思わない。そうではなく、ユニフォームを汗、泥、努力、献身、粘り強さでもって汚した選手たちによってつくられてきたんだ」

「このチームはいつも世界最高の選手たちを呼び寄せてきた。そんな選手たちがレアル・マドリーというものを、その価値観を、なぜチームが偉大なのかを理解すれば……才能、団結心、努力を一つにすることができるはずだ。それがレアル・マドリーを世界最高のチームたらしめるんだよ」

負傷離脱中のエンバペは、恋人の俳優エステル・エクスポシトさんとともにイタリアに滞在し、海でクルーザーに乗っている姿がパパラッチされた。アルベロア監督は問題がある行為ではないことを強調している。

「負傷者についてはレアル・マドリーの医療スタッフが扱っている。彼らが練習場に来るべきかどうかを決めるんだ。それ以外は各選手の自由だよ。望ましいと思うことをすればいいし、私が評価をすることがではない」

「エンバペに不快感を覚えている人々がいる？ 私は選手の団結心を疑っていない。現在戦っている試合の重要性を全員が理解していると思う。レアル・マドリーよりも偉大な選手など、これまで存在しなかった。今だって存在せす、未来にも存在することはないだろう。私の選手たちは、自分が何を代表しているのかを完璧に理解しているはずだ」