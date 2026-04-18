レアル・マドリー、今夏は補強より放出の方が多くなる見通し…退団候補にカマヴィンガ、アセンシオ、ゴンサロの名

レアル・マドリーは今夏、選手数を減らすことに力を割くことになるようだ。スペイン『マルカ』が報じている。

チャンピオンズリーグ準々決勝でバイエルン・ミュンヘンに敗れ、残るタイトルが首位バルセロナに勝ち点9差をつけられるラ・リーガのみとなったレアル・マドリー。無冠がほぼ決定的となった状況で、アルバロ・アルベロア監督の処遇や、来季のチーム構想に注目が集まっている。

『マルカ』曰く、アルベロア監督については「奇跡が起こらない限り」は今季限りでトップチーム指揮官の座を離れることになる模様。後任候補はフランス代表のディディエ・デシャン監督、ユルゲン・クロップ氏、ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督らの名が挙がっている。

一方で来季陣容については、補強よりも放出する人数の方が多くなる模様。トップチームの所属人数を22人前後まで減らして、BチームのMFチアゴ・ピタルチやDFジョアン・マルティネスで補完するような形を目指すとのことだ。

放出候補について、今季限りで契約が切れるDFダヴィド・アラバは退団が確実視されている模様。その一方、DFアントニオ・リュディガーの契約も今季限りとなっているが、こちらは契約延長の権利を勝ち取ったようだ。同じく今夏に契約が切れるDFダニ・カルバハルについて、クラブはこれまでの功績から選手本人の意思を尊重する方針という。

またプレーが極めて不安定なMFエドゥアルド・カマヴィンガ、アルベロア監督との関係不和も噂されたDFラウール・アセンシオ、さらにDFフラン・ガルシア、FWゴンサロ・ロドリゲスも放出候補に入っている様子だ（なおアラバ同様、退団が確実視されるMFダニ・セバージョスについて、『マルカ』の記事内で言及はなかった）。

『マルカ』は、マドリーの各選手の分析・評価が完全には終わってはいないとしながらも、FWキリアン・エンバペ、FWヴィニシウス・ジュニオール、MFジュード・ベリンガムのスター3選手やGKティボ・クルトワ、DFエデル・ミリトン、MFオーレリアン・チュアメニ、MFアルダ・ギュレル、さらには昨夏加入したDFトレント・アレクサンダー＝アーノルド、DFディーン・ハウセン、DFアルバロ・カレーラスは、クラブから信頼されているとの見解を示している。