レアル・マドリー、ラ・リーガ逆転優勝にアディオスか…ジローナ戦で痛恨ドロー。首位バルセロナは勝ち点差を9に広げるチャンス

10日のラ・リーガ第31節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのジローナ戦を1-1のドローで終えた。

マドリーにとっては首位バルセロナとの勝ち点7差を縮めるための一戦であり、それと同時に、チャンピオンズリーグ準々決勝バイエルン戦の2試合の合間に臨む一戦（ベルナベウでの1stレグは1-2敗戦）。アルベロア監督はローテーションを少し行いつつ、ヴィニシウス、エンバペら主力選手たちを先発で起用している。全スタメンはGKルニン、DFカルバハル、ミリトン、アセンシオ、フラン・ガルシア、MFバルベルデ、ベリンガム、カマヴィンガ、ブラヒム、FWヴィニシウス、エンバペで、使用システムは4-4-2。

前半、ボールを保持するマドリーは、ヴィニシウス、エンバペ、ブラヒムが密集する左サイドからジローナ守備陣を切り崩しにかかり、比較的スペースが空く右サイドからはバルベルデ、ベリンガムが飛び出していく。だが割り切って引いて守るジローナを相手に、大きな効果は発揮できず、逆に速攻から肝を冷やす場面もあった。14分にはオウナヒにペナルティーエリア内からシュートを放たれたが、ルニンの好セーブで事なきを得ている。

マドリーが前半最も惜しいチャンスを迎えたのは、28分のこと。カルバハルの横パスをペナルティーエリア内右で受けたバルベルデがシュートを放つも、これはGKガッサニーガのセーブに遭った。マドリーはその後、ヴィニシウスやベリンガムもシュートチャンスを生かせず、スコアレスのまま前半を終えている。

迎えた後半、マドリーは51分に先制点を獲得した。左サイドのスローインの流れから、ペナルティーエリア手前にフリーで走り込んだバルベルデが右足を一閃。地面スレスレを進む強烈な勢いのブレ球が、セーブの狙いが定まらないガッサニーガの手を弾いて、枠内に収まっている。バルベルデは今季公式戦9得点目。

先制したマドリーだったが、リードする時間は長くは続かなかった……。ジローナの反撃に遭うと、62分にレマルに強烈なミドルシュートを突き刺され、スコアは1-1となった。





追いつかれたマドリーは、再び攻めあぐねる時間が続くことに。アルベロア監督は次々に交代カードを切っていき、79分にミリトン、ベリンガムをハウセン、ギュレル、84分にカマヴィンガ、フラン・ガルシアをメンディ、チュアメニ、84分にブラヒムをゴンサロに代える。だが、その後も攻撃は機能しないまま……。ヴィニシウス、エンバペがともにピッチに立つチームはアタッキングサードでのスペースの使い方、連係などチグハグで、結局勝ち越しゴールを奪えないまま試合終了のホイッスルを聞いている。

またも引いて守る相手を崩す術を持てなかったマドリー。ベルナベウにはまたも、サポーターの批判の指笛が鳴り響いていた。

マジョルカ戦（●1-2）に続き、2試合連続で勝利を逃したマドリーは、勝ち点を70までしか伸ばせず。翌日エスパニョール戦に臨む首位バルセロナに勝ち点差を9に広げられる可能性をつくってしまった。