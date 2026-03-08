レアル・マドリー、ユニフォームスポンサー契約で年間3億ユーロ（約550億円）の収入実現へ…マン・Uやバルサを圧倒するダントツの金額

レアル・マドリーはユニフォームスポンサー契約だけで、3億ユーロ（約550億円）の収入実現を目指すようだ。スペイン『アス』が報じている。

レアル・マドリーのユニフォーム関連の収入源は三つ。ユニフォームサプライヤーであるアディダスとの契約収入および、胸スポンサーのエミレーツ航空、袖スポンサーのアメリカのIT大手HP（ヒューレット・パッカード）からの収入だ。

『アス』曰く、マドリーは現時点で三つの企業との契約によって2億6000万ユーロの収入を得ている。データプラットフォーム『ブリンクファイア』によると、ユニフォームでの2億6000万ユーロの収入は、マンチェスター・ユナイテッドの2億ユーロ、バルセロナの1億8300万ユーロ、マンチェスター・シティの1億7100万ユーロ、パリ・サンジェルマンの1億7000万ユーロを上回るダントツの数字となる。



しかしフロレンティーノ・ペレス会長率いる白い巨人は、その収入をさらに伸ばす考えのようだ。

マドリーはまず、エミレーツ航空と今季まで結ぶ契約を2031年まで更新する予定で、これまで年間7000万ユーロだった契約金は1億ユーロまで引き上げられる模様。加えて、年間1億2000万ユーロ〜1億3200万ユーロとなっていたアディダスとの契約も更新する見込みで、こちらの契約金も増額となるようだ。マドリーは2024年に3年契約を結んだHPから年間7000万ユーロを受け取っていることも含めて、ユニフォームに関連した収入を3億ユーロの大台に乗せることを目標にしているという。



マドリーの白いユニフォームにどれだけ大きな価値があるか、また、クラブがその価値にいかに自覚的であるかを如実に表すエピソードである。