絶対絶命のレアル・マドリーだったが…94分のバルベルデ弾でセルタ撃破！ラ・リーガ3試合ぶりの勝利を飾る

5日のラ・リーガ第27節、レアル・マドリーは敵地バライドスでのセルタ戦を2-1で制した。

ラ・リーガでは首位バルセロナに勝ち点4差をつけられて後がなく、ミッドウィークにはチャンピオンズリーグ（CL）・ベスト16のマンチェスター・シティ戦を控えている状況……。マドリーは今季の成否がかかる、極めて大事な1週間を迎えている。



チーム状態は決して良くはない。このセルタ戦では負傷でエンバペ、ベリンガム、ロドリゴ、セバージョス、ミリトン、アラバ、出場停止でハウセン、カレーラス、マスタントゥオーノと9選手を欠いている。アルベロア監督はGKクルトワ、DFトレント、アセンシオ、リュディガー、メンディ、MFバルベルデ、ギュレル、チュアメニ、チアゴ・ピタルチ、FWブラヒム、ヴィニシウスを先発させ、4-4-2のシステムを採用した。



前半立ち上がりのマドリーは勢いを見せ、11分にCKの流れから先制点を獲得。ショートコーナーから、ペナルティーエリア内のチュアメニが右足のシュートを突き刺した。

その後もマドリーはセルタ陣地で試合を進めたが25分、ワンプレーで同点に追いつかれた。セルタはミンゲスのロングボールから、スウェドベリがトレントの背後を突破。そのままペナルティーエリア内に侵入したスウェドベリは、追いついてきたトレントの軽過ぎる守備をいなして横パスを送り、ボルハ・イグレシアスのゴールをお膳立てした。

トレントの守備の軽さという弱点を再び露呈したマドリーは、その後セルタの攻勢に苦しむように。44分にはスウェドベリにペナルティーエリア内からシュートを放たれたが、この場面ではクルトワがいつもの超絶セーブを見せ、何とか1-1で試合を折り返している。

後半、マドリーは前節ヘタフェ戦（●0-1）のようにヴィニシウスにボールを集める形で何とか打開を図ろうとするが、やはりゴールは遠い。ゲームは支配していたものの、セルタを脅かすようなチャンスはほとんどなかった。アルベロア監督は65分に1枚目の交代カードを切り、ギュレルを下げてBチームの攻撃的MFパラシオスを入れる。



マドリーは70分、ペナルティーエリア内でジュグラがハンドを犯したと主張したが、主審はオンフィールドレビュー後、ハンドの直前にパラシオスがイライクスをプッシングしていたとしてPKは取らなかった。アルベロア監督は77分にブラヒムをゴンサロに代えて純粋なストライカーを最前線に置いたが、それでも勝ち越しゴールには届かない。逆に87分には、途中出場のイアゴ・アスパスにポスト直撃となるシュートを放たれて、肝を冷やすことになった。



アルベロア監督は90分、チアゴ・ピタルチ（この日はボールを動かし、自身もよく動いて攻撃のアクセントとなっていた）との交代でマヌエル・アンヘルを投入。選手層が薄い状況で、この日途中出場した3人は全員がBチームの選手だった。



5分が取られた後半アディショナルタイム、決死の猛攻を仕掛けるマドリーは94分に、彼らのアイデンティティーの一つである不撓不屈の劇的勝利を実現！ ペナルティーエリア手前でルーズボールを拾ったバルベルデが右足を振り抜くと、ボールはセルタDFに当たってコースが変わり、枠内に収まっている。

マドリーは終了間際のゴールによって、ラ・リーガ3試合ぶりの勝利。もし引き分けていれば、首位バルセロナに勝ち点6差をつけられる可能性があるギリギリの状況だったものの、何とか優勝戦線に踏みとどまった。離脱者も多く、プレークオリティーは一向に低いままだが、それでも結果をつかんで運命のシティ戦に向かうことになる。