PSG、レアル・マドリーの18歳DF獲得に動く。移籍金3000〜4000万ユーロのオファー提示か…スペイン紙報道

パリ・サンジェルマン（PSG）がレアル・マドリーのDFジョアン・マルティネス（18）獲得を目指しているようだ。スペイン『マルカ』が報じた。





ジョアン・マルティネスはレアル・マドリーのBチーム、カスティージャ所属の選手で、プレシーズンマッチながらトップチームでのプレー経験がある将来を嘱望される逸材。積極性のある守備のほか、ビルドアップのパス能力にも優れたセンターバックだ。





『マルカ』曰く、ポルトガル人ルイス・カンポス氏がスポーツ部門の相談役を務めるPSGは、以前からジョアン・マルティネス獲得を目指して動いていた模様。レアル・マドリーとの契約の詳細も、すでに把握しているとのことだ。





レアル・マドリーはジョアン・マルティネスと2029年まで契約を結んでおり、契約解除金を1億5000万ユーロに設定している。マドリーにとって強奪される心配はほとんどなく、PSGが獲得を実現するためにはクラブ間交渉で合意する必要がある。『マルカ』は、PSGが移籍金として3000〜4000万ユーロを提示する可能性があると報道。またマドリーが下部組織の選手を放出する場合、通常ならば保有権の半分しか譲渡しないが、PSGは100％の権利を手にする考えとされる。





ただ、マドリーが簡単に首を縦に振ることはなさそうだ。同クラブのトップチームではDFエデル・ミリトンが長期離脱となり、DFアントニオ・リュディガーとの契約延長が不透明で（同じく契約が切れるDFダヴィド・アラバは退団する見込み）、DFラウール・アセンシオも放出の可能性があるとされる。





マドリーがセンターバックの人材不足に陥る場合、下部組織のDFディエゴ・アグアド、DFビクトール・バルデペニャス、またはジョアン・マルティネスの登用を検討することになる。そのため、少なくともセンターバックの戦力について見通しが立たない限り、ジョアン・マルティネスをPSGに放出することはなさそうだ。