レアル・マドリーがRBライプツィヒに快勝！B・シウバ、エンバペ、ギュレル、ディオマンデがゴール…渦中のヴィニシウスは活躍できずブーイング

21日のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのRBライプツィヒ戦を4-1で制した。

マドリーにとっては、バルセロナとのクラシコ前に行われる最後の一戦。モウリーニョ監督は前日会見での発言通りラ・リーガで4試合出場停止のヴィニシウスを先発させ、さらに2ボランチにはベルナルド・シウバ、カマヴィンガを起用している。全スタメンはGKクルトワ、DFバルベルデ、リュディガー、ハウセン、カレーラス、MF後列B・シウバ、カマヴィンガ、前列ギュレル、ベリンガム、ヴィニシウス、FWエンバペ。

前半、マドリーはB・シウバを中心としたゲームメイクからライプツィヒ陣地に攻め込んでいくが、アタッキングサードで効果的な崩しを見せることができない。シュートチャンスはほとんどなく、ただ時間だけが経過していく。そして最初に決定機を迎えたのは、アウェーのRBライプツィヒ。28分、ペナルティーエリア内の混戦の中で、ホムルが左足でシュートを放ったが、これはクルトワが“いつもの”超絶セーブを見せて失点を防いでいる。

ゴール前で攻撃のアイデアや連係が明らかに不足するマドリーは、カウンターやミドルレンジからゴールを狙っていく。29分に仕掛けた速攻ではヴィニシウスがボールを持ち込み、ペナルティーエリア内に入るや否やシュートを打ったが、これはGKファンデフートに弾かれる。また39分にはバルベルデのオーバーラップを起点として、ベリンガムがミドルシュートを放ったものの、これはわずかに枠を外れた。

攻め切れないマドリーは41分、RBライプツィヒに再び決定機を許してしまう。速攻からエンクンクにシュートを放たれるも、クルトワがまたもチームを救うセーブを見せた。攻撃の質の乏しさや相手の方がゴールに近づいている状況で、ベルナベウの観客はストレスを溜めていく。このまま前半が終われば、再びブーイングが起こることは必至という状況だったが、その前にRBライプツィヒを攻め崩すことに成功した。

44分、ペナルティーエリア内右に走り込んだバルベルデがボールを折り返し、中央のギュレルがシュートを放つ。ファンデフートがセーブし損ねたボールにB・シウバが詰め寄って枠内に押し込んだ（UEFAはギュレルにアシストをつけている）。前半は1-0で終了している。

後半、マドリーはRBライプツィヒを押し込んで追加点を狙う。48分にはギュレルのスルーパスから、超スピードのオーバーラップを見せたバルベルデがペナルティーエリア内に入り込むが、右足のシュートはファンデフートに止められた。先制点にも絡んだように、バルベルデは右サイドバックとして世界有数の存在感を発揮している。

マドリーが2点目を決めたのは52分のことだった。左サイドのベリンガムがファーにクロスを送り、エンバペがヘディングシュート。ファンデフートの頭上を越えたボールをゴールラインを割りそうになかったが、詰めてきたギュレルが左足で枠内に押し込んでいる。トルコ代表MFはこの試合1得点1アシスト。

モウリーニョ監督は71分に交代カードを切り、ヴィニシウス、カレーラスを下げてディマンデ、ククレジャを投入。積極的にシュートを放つなどしながら、結局数字を残せなかったヴィニシウスに対して、スタンドからは少なくない指笛が飛んでいる。またヴィニシウス本人は、ラ・リーガの試合に出れない状態で、早い時間帯に交代したことに不満げな様子だった。その一方でククレジャはEURO2024準々決勝ドイツ戦でのハンド見逃しを根に持つアウェーサポーターからブーイングを受けている。

モウリーニョ監督はさらに78分、ギュレルとの交代でブラヒムも投入。ギュレルは喝采を浴びながらベンチに下がった。その後も主導権を握り続けたホームチームは、83分にエンバペがチーム3点目を獲得する。マドリーのエースはペナルティーエリア内左浅い位置から右足を振り抜き、枠内右隅に強烈なボールを突き刺した。エンバペは今季CL3試合3得点（ラ・リーガは9試合10得点で全公式戦12試合13得点）。

マドリーは85分、RBライプツィヒの速攻を許してゴミスに1点を返される。だが87分にはペナルティーエリア内右に侵入したブラヒムのクロスから、ディオマンデが右足ボレーを叩き込んでダメ押し。合計4ゴールで、CL3連勝を果たしている。