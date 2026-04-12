レアル・マドリー、ラ・リーガは“汚染されている”との確信揺るがず…西紙「彼らはリーグ優勝できない第一の理由が審判だと考えている」

レアル・マドリーはスペインフットボール連盟（RFEF）と同連盟に属するスペインフットボール審判技術委員会（CTA）に対して、疑念を持ち続けるようだ。スペイン『アス』が報じている。

マドリーはバルセロナの審判買収疑惑“ネグレイラ事件”もあって、スペインフットボールの審判制度には改革が必要であると、現在のラ・リーガは“汚染されている”と指摘し続けてきた。RFEFはここ最近に審判制度の変更を推し進め、マドリーはホセ・アンヘル・サンチェスGD（ゼネラルディレクター）らが何回か会議に参加したものの、変更内容はまったくの不十分であると最終決議を欠席し、合意案にサインをすることはなかった。

そして10日のラ・リーガ第31節のマドリー対ジローナ（1-1）で、試合終了間際にDFヴィトール・レイスがペナルティーエリア内でFWキリアン・エンバペと接触。レイスの肘がエンバペの顔面に当たり、エンバペは流血していたが、PKは取られなかった。意図的に肘を使ったわけではなく、ファウルだったかどうかは判断が分かれるところだが、マドリー首脳陣は自クラブに対しての不利な判定は続いていると捉え、RFEFの合意案に乗らないのは正解だったとの確信を強めているようだ。

ラ・リーガ首位バルセロナはエスパニョールとのダービーに2-1で勝利し、ジローナと引き分けた2位マドリーとの勝ち点差を9に広げた。マドリーが逆転優勝する可能性はほぼ潰えたが、『アス』によれば、同クラブは優勝を逃した主要な要因が判定にあると考えている模様。同紙は次のように記している。

「マドリーはすでに優勝争いに負けたと考えている。が、それでもあきらめることはない」

「（マドリーにとって審判は）リーグタイトルを失った唯一の理由にはなっていない。しかし、第一の理由にはなっている」