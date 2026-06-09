レアル・マドリー、クラブ史上最高額で獲得するスター選手はフリアン・アルバレスか

レアル・マドリーが今夏、クラブ史上最高額の移籍金で獲得を試みるスター選手は、地元のライバルのエースストライカーかもしれない。

会長選挙で見事再選を果たしたペレス会長は、選挙中に「私は8日にあるクラブに対して、マドリー史上最高の移籍金を提示するつもりだ。少なくとも1億5000万ユーロ（約280億円）をね。完全なるガラクティコ（銀河系選手）を獲得する」と公言。獲得候補にはバイエルン・ミュンヘンMFマイケル・オリーセ、パリ・サンジェルマンMFヴィティーニャ、同MFジョアン・ネヴェスといった名前が挙げられてきたが、ここにきて異なる選手である可能性が浮上している。

イギリス『スカイスポーツ』は、ペレス会長が本当に獲得を求めている選手が、アトレティコ・マドリーFWフリアン・アルバレスであると報じた。

フリアン・アルバレスは今夏、バルセロナ移籍を希望していることをアトレティコに伝えたとされる。だがアトレティコは、シーズンを通してJ・アルバレスにちょっかいを出し続けたバルセロナへの放出を頑な拒絶している模様。バルセロナは移籍金1億ユーロの獲得オファーを提示したものの、アトレティコは交渉の余地なく1億5000万ユーロだけを求めているという。……1億5000万ユーロは、ペレス会長が移籍金として用意している金額と同じではある。

だが有力メディアの報道とはいえ、レアル・マドリーが実際にJ・アルバレスを狙っているかはまだ不透明だ。『365Scores』はアルゼンチン代表FWの代理人フェルナンド・イダルゴ氏にこの件について問い合わせて、次のように返答されたという。

「フリアンがマドリーのガラクティコだって？ 私たちは何も情報を持っていない。その件については、私は誰とも接触していないよ」

アトレティコが、最大の宿敵であるレアル・マドリーにエースストライカーを放出する可能性もあるとは思えないが、果たして真相は……。