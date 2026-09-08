レアル・マドリー、インテルに完全に押されながらも…超効率的に2ゴール決めて逃げ切る。今季CL何とか白星スタート

8日のチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節、サンティアゴ・ベルナベウを舞台としたレアル・マドリー対インテルは2-1でマドリーの勝利に終わった。

2010〜13年の第一次政権では、3シーズン連続でCL準決勝“止まり”……。とはいえペレス会長は、マドリーがその後に勝ち取った6個のビッグイヤーは、このポルトガル人指揮官がチームに競争心を植えつけたおかげだ豪語する（優勝の度に彼に電話をかけて感謝をしていた）。そして今季、モウリーニョ監督自身がマドリーをCL優勝に導くべく、新たな冒険をスタートさせている。

しかし、荒れ狂う海での船出だ。相手はモウリーニョ監督の古巣でもあるイタリアの強豪インテルで、マドリーはベルナルド・シウバ、カマヴィンガ、ギュレルと中盤3選手が出場停止。モウリーニョ監督はこの緊急事態に、本職右サイドバックのトレントをボランチとして起用した。全スタメンはGKクルトワ、DFダンフリース、コナテ、ハウセン、ククレジャ、MF後列トレント、バルベルデ、前列ブラヒム、ベリンガム、ヴィニシウス、FWエンバペでシステムは4-2-3-1。

前半の立ち上がりは、インテルが明らかに優勢だった。モウリーニョ監督の教え子キヴ監督率いるチームは、マドリー陣地でボールを保持してシュートまで持ち込み、GKクルトワの好守を引き出していく。マドリーはトレントの急造ボランチが機能したとは言い難く、ボールを持ってもほとんど攻撃が機能しない。インテルの一方的なゲームが展開された。

だがしかし、スコアの動き方はプレーの展開とはまったく真逆だった。ゴールを奪っていくのは、押し込まれているはずのマドリーだった。

ホームチームが先制したのは14分のこと。エンバペがビセックにハイプレスを仕掛けてミスを誘い、ブラヒムがボールを奪う。ブラヒムのスルーパスからエンバペがペナルティーエリア内に侵入すると、バランスを崩しながら右足でシュートを放ち、ネットを揺らしている。エンバペは今季公式戦5点目。

マドリーはさらに23分に加点。バルベルデがボールを保持するGKジョゼップ・マルティネスに猛然とプレスを仕掛けると、左足で球体に触れて枠内に押し込んでいる。マドリーは全体的なパフォーマンスでは明らかに劣勢だったが、極めて効率良くゴールを重ねていき、優勢のインテルは後方で目も当てられないミスを繰り返してしまった。

2点を先取したマドリーは、その後もインテルの反撃に手を焼きながらも、ボールを奪えばエンバペ、ヴィニシウス、ベリンガムらが強力無比のカウンターを仕掛けていく。45分にはエンバペが左サイドから内に切れ込みシュートをはなったが、これはJ・マルティネスがセーブ。こぼれ球をベリンガムが押し込もうとするも、こちらもインテル守護神に弾かれている。前半は2-0で終了している。

後半もインテルがボールを保持して攻め込み、マドリーがトランジションから追加点を狙う展開は変わらず。鋭い速攻を見せるマドリーはエンバペ、ベリンガム、ブラヒムらが決定機を迎えるも、ジョゼップ・マルティネスの好守に遭う。対するインテルはジョーンズ、ラウタロ・マルティネス、バストーニらがシュートを放っていったが、当たり前のように超絶セーブを見せるクルトワの牙城を崩すことができない。ベルナベウの観客は、ベルギー代表GKが見せる神々しいパフォーマンスを惜しみない拍手で称えていた（彼がいなければ、どんなスコアになっていてもおかしくはなかった）。

そして76分、インテルの執念がついにゴールに結実した。ペナルティーエリア内右に侵入したラウタロ・マルティネスの折り返しをカルロス・アウグストが押し込んでいる（クルトワはノーチャンスだった……）。これでスコアは2-1。

そもそも全体のパフォーマンスは決して良くなかったため、1点差とされてナーバスな感情が高まるベルナベウ。プレーの選択を誤る度にブーイングを浴びせていたヴィニシウスに対しての当たりも、どんどんきつくなっていった。モウリーニョ監督は79分に交代カードを切り、トレント、ブラヒムを下げてチュアメニ（負傷明け）、ディオマンデを投入。また88分にはカレーラスを入れるためにヴィニシウスをピッチから下げている。前半からパスミスを繰り返すなど中盤で明らかに機能していなかったトレント、そしてヴィニシウスに対して、観客は辛辣な指笛を吹いている。……スタジアムは、マドリーが勝っているとは思えない雰囲気だった。

ヴィニシウスは交代ボードに背番号7が表示されてから10秒以内にピッチから出なかったため、マドリーはカレーラスを1分間投入することができず、10人での戦いを強いられる。緊張感が高まり、耳をつんざくような指笛が聞こえるベルナベウで、またもクルトワが好セーブを見せてチームの危機を救った。マドリーは終盤、インテルに一方的に攻め込まれたものの、何とか1点リードのまま試合終了のホイッスルを迎えている。

エンバペとバルベルデの全体のパフォーマンスとは切り離された“最高効率”の2ゴールがなければ、クルトワが超絶セーブを連発していなければ、十中八九インテルが勝っていたような試合だったが、モウリーニョ監督は新たな冒険を白星でスタートさせている。

現地取材＝相良未来