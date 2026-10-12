レアル・マドリーOBグティ「ヴィニシウスのクラシコ出場停止はマドリーにとってプラス」

レアル・マドリーOBのグティ氏は、FWヴィニシウス・ジュニオールがクラシコで欠場することが、チームにとってポジティブに働く可能性を指摘している。

ヴィニシウスは10日のラ・リーガ第8節ビジャレアル戦（○1-0）でMFナタン・サリバの髪を引っ張ったとして一発退場に。2試合以上の出場停止処分を科される可能性があり、そうなれば25日に行われる第9節バルセロナ戦を欠場することになる。

しかしながらグティ氏は、ヴィニシウスのクラシコ欠場がレアル・マドリーにとって不都合ではないとの見解を示す。スペイン『ラ・セクスタ』の番組“エル・チリンギート”で、次のように語った。

「今季のヴィニシウスはすべてのマドリディスタが期待していたようなスタートを切れなかった。だからクラシコでヴィニがいないのは、モウにとって良いことか悪いことか僕には分からない。おそらく、良い方向に働くんじゃないかな。違うスタメンを選ぶという自由を手にできるからね」

グティ氏はその一方で、ヴィニシウスとFWキリアン・エンバペが共存できるかを問われると、次のように返答している。

「一緒にプレーしなきゃダメだ。プレーが成立するかって？ ……ディオマンデも含めてプレーできるよ。マドリーはシーズンの80試合の内、70試合でその3選手を共存させられるはずだ」

「ディオマンデは好きだね。フレッシュな人材だし、スーパースターとしてやって来たわけではなく、守備でも貢献しようとしている。彼のことを信頼すべきだ。マドリー史上最高額の選手という肩書きが重荷になっているけど、時間が経てば決定的な存在になるはずだよ」