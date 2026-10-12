グティ「バルセロナがレアル・マドリーに圧勝することはない。彼らはまだ強いチームと戦っていないじゃないか」

元レアル・マドリーMFグティ氏が25日に行われるラ・リーガ第10節、クラシコに向けてコメントを発している。

今季ラ・リーガで、バルセロナは1試合平均4.25得点という圧倒的な得点力で8戦全勝を果たしており、首位を快走。一方のレアル・マドリーは7勝2敗（1試合平均2.38得点）という成績で4位につけている。

プレー内容を比較しても、今回のクラシコではバルセロナがレアル・マドリーに圧勝するという予測もあるが、レアル・マドリーのレジェンドはそうは考えていないようだ。スペイン『ラ・セクスタ』の番組“エル・チリンギート”とのインタビューに応じた気まぐれの天才ファンタジスタは、バルセロナの本当の実力を疑問視している。

「バルセロナがマドリー相手に圧勝するなんて、もちろんあり得ないよ。彼らはまだ強いチームと戦っていないじゃないか」

「バルセロナに足りないタイトルは間違いなくチャンピオンズリーグだが、その大会で戦えるのか見てみよう。彼らはまだ、PSGやマドリーと対戦してはいないんだ」

「バルセロナは良いチームだし、今のレアル・マドリーにはない落ち着きがある」

「ただ、補強した選手たちについて言えば、チームが良いプレーを見せて勝っていれば、実力以上に素晴らしいプレーヤーに見えるものなんだよ」