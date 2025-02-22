2024-25シーズンのラ・リーガは、2月24日(月)に第25節が開催。レアル・マドリーとジローナが対戦する。
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本記事では、レアル・マドリーvsジローナの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
レアル・マドリーvsジローナの試合日程・キックオフ時間
レアル・マドリーvsジローナは、日本時間2025年2月24日(月)にレアル・マドリーのホーム、サンティアゴ・ベルナベウで開催される。
- 大会：ラ・リーガ2024-25 第25節
- 日時：2025年2月24日(月) 0:15キックオフ／日本時間
- 対戦：レアル・マドリー vs ジローナ
- 会場：サンティアゴ・ベルナベウ
レアル・マドリーvsジローナの放送・配信予定
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レアル・マドリーvsジローナのおすすめ視聴方法
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※本ページの情報は2025年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
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