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ラ・リーガはU-NEXTで全試合配信！無料体験登録でサッカーパックがお得に
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【2月24日】レアル・マドリーvsジローナのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜ラ・リーガ第25節

ラ・リーガレアル・マドリード 対 ジローナレアル・マドリードジローナ

ラ・リーガ2024-25第25節、レアル・マドリーvsジローナのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2024-25シーズンのラ・リーガは、2月24日(月)に第25節が開催。レアル・マドリーとジローナが対戦する。

▶レアル・マドリーvsジローナを配信！U-NEXT無料体験登録で視聴がお得に

本記事では、レアル・マドリーvsジローナの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

レアル・マドリーvsジローナの試合日程・キックオフ時間

レアル・マドリーvsジローナは、日本時間2025年2月24日(月)にレアル・マドリーのホーム、サンティアゴ・ベルナベウで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2024-25 第25節
  • 日時：2025年2月24日(月) 0:15キックオフ／日本時間
  • 対戦：レアル・マドリー vs ジローナ
  • 会場：サンティアゴ・ベルナベウ

レアル・マドリーvsジローナの放送・配信予定

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レアル・マドリーvsジローナのおすすめ視聴方法

【U-NEXT】

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2024-25シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

今季からラ・リーガの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となった。サッカーパックはラ・リーガのほかにプレミアリーグを全試合独占配信するほか、コパ・デル・レイやFAカップも視聴可能だ。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

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U-NEXTサッカーパックの登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
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※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

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※本ページの情報は2025年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

【ABEMA de DAZN 学割】

ABEMAdeDAZN(C)AbemaTV,Inc.

「ABEMA」上で『DAZN Standard』のスポーツコンテンツが見られる『ABEMA de DAZN』の学割プランが2025年1月に登場した。

今回の「ABEMA de DAZN 学割プラン」では、高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生を対象として、「ABEMA de DAZN」を通常の年間プランの半額となる年額16,000円（実質、月額1,333円）で視聴が可能になる。

『ABEMA de DAZN』学割プランへの登録は、学生認証が必要となるため、通常の手順とは異なる。アプリからの登録は受け付けておらず、Webブラウザからのみ手続きが可能である点にも注意が必要だ。

学割プランの登録手順

  1. 『ABEMA de DAZN』学割プランの登録ページへアクセス
  2. 「学割プラン」を選択し、メールアドレスとパスワードを入力して送信
  3. メールで届いた認証コードを入力して「完了する」をタップ
  4. 手順に従って学生認証を行う
  5. 決済手段(「クレジットカード：Visa、Master Card、JCB、American Express、Diners Club」「キャリア決済：ソフトバンクまとめて支払い、ドコモ払い、auかんたん決済」)を選択し、登録を完了

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【DMM×DAZNホーダイ】

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DAZNでラ・リーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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レアル・マドリーvsジローナ チーム情報

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

RMA
-直近成績

ゴールを許す
11/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
5/5

GIR
-直近成績

ゴールを許す
5/10
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

RMA

直近の 5 試合

GIR

3

勝利

1

Draw

1

Win

13

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

順位表