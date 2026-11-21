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レアル・マドリー会長ペレス、“ネグレイラ事件”に再度言及。

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レアル・マドリーは21日、ソシオ（クラブ会員）総会を開いた。フロレンティーノ・ペレス会長はその場で、バルセロナの審判買収疑惑“ネグレイラ事件”について再び言及している。

“ネグレイラ事件”はバルセロナが2001年から2018年まで、審判技術委員会（CTA）の元副会長ホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラ氏およびその息子が関わる企業に、合計で約800万ユーロを支払っていたことをめぐる疑惑だ。スペイン国内の予審は2026年末にも終了する見通しで、その後、裁判に進むかどうかが判断される。レアル・マドリーはこの疑惑を徹底的に追求しており、スペイン国内のほか、UEFAにも膨大な資料を提出するなど働きかけを行なっている。

そしてペレス会長は、ソシオの代表者たちを集めた総会で、今一度バルセロナに向かって非難の声を上げた。“ネグレイラ事件”について「あまりに巨大な不正」と形容している。

「統計データ、とりわけレッドカードをめぐる異様な状況は驚くべきものだ。過去10年間、バルセロナは数的優位の状態で862分間プレーしたが、レアル・マドリーはむしろ（数的優位の時間が）マイナスとなっている」

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「さらに、VARが導入されて以来、レアル・マドリーでは42ゴールが取り消されたが、これはバルセロナ（19ゴール）の2倍以上となる。しかもこうした事態が、ラ・リーガが本来の役割を担っていない最中に起きているんだ。今季はネグレイラ関与下で昇格した審判が21人も存在する。それなのに、バルセロナの方が私たちを逆に告発するなどもってのほかだ」

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「私たちは、システム全体に影響を及ぼすあまりに巨大な不正に直面している。私たちのリーグは欧州カップ出場につながっており、したがって、これは私たちだけの問題にはならない。極めて深刻な事態と言えるだろう」

「審判組織のナンバー2が、少なくとも我々が把握している限り、20年近くにわたって金銭を受け取っていたという事実は、極めて重大だ」

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「誰かを裁くのは私の役割ではない。それはUEFAや司法が判断することになる。だが、責任を負うべき者たちがその責任を問われるまで、私は決して手を緩めない」