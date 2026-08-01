レアル・マドリー加入から2日でデビュー！期待の大型FWエスピ「僕は世界で一番幸せな男。いっぱいタイトルを獲得したい」

先にレアル・マドリー加入を果たしたFWカルロス・エスピ（21）が、早速デビューを果たした。

レアル・マドリーは8月1日、オーストリアのヴェルターゼー・シュターディオンでフィオレンティーナとの親善試合に臨み、2-2で引き分けた。12分にFWエンドリッキが先制点を決め、14分に下部組織の18歳FWアレクシス・シリアが加点。だが徐々に勢いを落とすと41分にFWロベルト・ピッコリ、58分にFWモイーズ・キーンのゴールを許している。

7月30日にレアル・マドリーがオサスナから契約解除金2500万ユーロを支払い獲得したエスピは、マドリーとの契約日に練習を1回こなして、その翌日に試合デビュー。後半途中にエンドリッキとの交代でピッチに立った194センチの長身FWは、DFトレントのクロスから惜しいヘディングシュートを放つなど、その持ち味を発揮していた。

試合後、スペイン『レアル・マドリーTV』とのインタビュ ーに応じたエスピは、8月1日に自分以上に「幸せな男」はいないと、喜びを表している。

「自分こそが世界で一番幸せな男だと感じている。マドリーにやって来て、72時間も経過していないんだ。それなのに練習して、デビューまで果たすことができた。レアル・マドリーでのデビューは唯一無二だ。本当に誇り高いし、とてもうれしいよ」

「モウリーニョからの指示？ 同点の状況で、ペナルティーエリア内にいろと指示された。ボールを落としたり、スペースでプレーするようにね。全力を出してみろと言われたよ」

空中戦で無類の強さを発揮するエスピはかつてのFWホセル・マトのように、後半から試合の流れを変える役割を引き受ける。

「まずは出場時間を手にしたい。そしていっぱい試合に勝利し、いっぱいタイトルを勝ち取りたいね。サンティアゴ・ベルナベウでのデビューは、あらゆる選手が望んでいることだ」



