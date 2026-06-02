レアル・マドリー会長候補エンリケ氏「私が会長となればロドリのような選手がプレーする」と発言…選手本人は「いずれ分かるだろう」

レアル・マドリー会長候補のエンリケ・リケルメ氏（37）が、マンチェスター・シティMFロドリを獲得する意向を明かしている。

再生可能エネルギー企業コックス・エネルギーを経営するエンリケ・リケルメ氏は、レアル・マドリーの会長選挙に立候補し、再選を狙うフロレンティーノ・ペレス現会長としのぎを削っている。同氏は自身が会長となれば「ワールドクラスの2選手を獲得する」と公言していたが、その内の一人はやはりロドリだったようだ。

エンリケ・リケルメ氏はスペイン『カデナ・セール』とのインタビューで、次のように語っている。

「彼は本当に素晴らしい選手だ。バロンドール受賞者でありマドリー出身……ロドリこそレアル・マドリーでプレーすべき存在だろう。私が会長となれば、彼のような選手がここでプレーすることになるんだ」

「しかし私はまだ会長ではないし、彼も自分のクラブと契約を結んでおり、そこに敬意を払わなくてはならない。しかし彼の代理人とはコンタクトを取らせてもらった。彼は私たちが働きかけた2選手の内の一人だ」

なおロドリ本人は、スペイン代表に合流する際にレアル・マドリー加入の可能性について言及。「周囲を騒がせるようなことが起こっているのは理解しているけど、僕はワールドカップだけに集中している。そういった話は後ほど分かることだろう」と語るにとどまっている。