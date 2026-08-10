レアル・マドリーFWエンドリッキ、再びレンタル移籍へ。エスピ加入で第3FWに格下げ…オファーに耳を傾ける

レアル・マドリーFWエンドリッキ（20）は、再びレンタルで移籍するようだ。スペイン『アス』が報じている。

出場機会の少なさから、昨季後半戦をリヨンで過ごしたエンドリッキ。同チームでは21試合8ゴール7アシストと結果を残した20歳FWだが、今季マドリーでも出場の壁は厚かった。

マドリーでは先にFWゴンサロ・ガルシアがフラムに移籍したが、その代わりにFWカルロス・エスピ（21）がレバンテから加入。モウリーニョ監督は194センチの大型ストライカーをFWキリアン・エンバペに次ぐ第2のセンターフォワードとして起用していくとみられ、エンドリッキは序列的に3番目となる。エンドリッキは右ウィングとしてもプレー可能だが、同ポジションにはMFヤン・ディオマンデ、MFブラヒム・ディアス、MFベルナルド・シウバ、FWロドリゴ（長期離脱中）がおり、そこでも出番は見込めない状況だ。

エンドリッキはエスピが加入した時点から、自身の置かれる立場を理解し、獲得オファーに耳を傾け始めた模様。現在はローマ、アストン・ヴィラなどが同選手に興味を持っているとされる。

なおレアル・マドリーはパルメイラスに在籍していたエンドリッキを、移籍金3500万ユーロ（約66億円）＋インセンティブ2500万ユーロ（約46億円）で獲得。年俸などを合わせれば、同選手にすでに8000万ユーロ（約146億円）を費やしており、起用しないまま自クラブに留めるよりレンタル移籍で市場価値を高めることが最善となりそうだ。マドリーはそのために、年俸（500万ユーロ＝約9億円）の一部を自分たちで負担することも考慮しているという。