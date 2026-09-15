レアル・マドリー、苦手アウェーでギリギリ過ぎる勝利！後半急失速でエルチェに追いつかれるも…91分のエスピ弾で勝ち越す

15日のラ・リーガ第6節、レアル・マドリーは敵地マルティネス・バレロでのエルチェ戦を3-2で制した。

今季ここまでの公式戦成績は5勝1敗と、全勝のバルセロナには劣るものの、好調と言える成績を収めているマドリー。だが90分のエスピ弾で劇的に勝利したエスパニョール戦（○2-1）、ベティス戦（●0-1）と大量得点を常とするホームとは異なり、アウェーでは苦戦する傾向がある。このエルチェ戦で流れを変えたいところだ。

モウリーニョ監督は週末のアトレティコとのダービーを見据えて、若干スタメンを変更。これまでずっとプレーさせてきたベリンガムをベンチに置いてディオマンデとギュレルを同時に起用したほか、負傷明けのチュアメニを初めて先発させてバルベルデと2ボランチを組ませている。全スタメンはGKクルトワ、DFトレント、コナテ、ハウセン、ククレジャ、MF後列バルベルデ、チュアメニ、前列ディオマンデ、ギュレル、ヴィニシウス、FWエンバペ。

前半立ち上がり、マドリーはエルチェの攻守両面で組織立ったプレーを前に苦戦。とりわけ問題となったのは、ビルドアップだ。昨季終盤に衝突したことでも知られるチュアメニ＆バルベルデはまだ噛み合わせが悪く、ベルナルド・シウバ不在による展開力の不足を感じさせている。それでも11分にはギュレルのCKからハウセンが頭で合わせるも、これはGKディトゥロの正面に飛ぶ。また21分には、前線でのボール奪取からヴィニシウスがループシュートを放ったが、枠の右に外している。

やりにくそうにしているマドリーだったが26分、ギュレルが道を切り拓いた。ペナルティーエリア手前右からの直接フリーキックで、背番号15は自慢の左足を一閃。壁の内側を抜けたボールは左ポストに直撃し、ディトゥロの足に触れてから枠の内側に転がっている。記録はエルチェGKのオウンゴールとなり、ギュレルの初ゴールにはならず。しかし21歳の天才MFは、1試合の平均出場時間が約45分にとどまっているギュレルだが、レギュラーにふさわしい強烈な存在感を示し続けている。

先制したマドリーは、エルチェがより攻撃的に出てきたことで、その後方のスペースを使えるようになる。そうして、33分に追加点を決めた。バルベルデのスルーパスからディオマンデが右サイドを突破して、グラウンダーのクロス。ゴール中央に飛び込んできたエンバペが、右足でボールを押し込んでいる。エンバペはラ・リーガ7得点目（公式戦では8得点目）で、ヤマル、ハフィーニャ、カメジョ、ロベルトを上回り得点ランク単独首位に立った。

マドリーはその後もカウンターを中心とした攻撃でエンバペ、ヴィニシウスらが決定機を迎えていくも決め切れない。リードを広げられず、2-0という危険なスコアで試合を折り返した。

そうして迎えた後半、マドリーはまた悪癖が出てしまい、前半とは打って変わってパフォーマンスが低下。エルチェのボール保持を許すようになり、自陣でプレーする時間と被シュート数が急増した。モウリーニョ監督は68分に交代カードを切り、ヴィニシウス、ギュレルを下げてベリンガム、ブラヒムを投入。ディオマンデがヴィニシウスの位置していた左サイドに回り、ブラヒムが右サイドに入っている。なお、この試合のヴィニシウスは守備で怠慢さが垣間見え、加えてアタッキングサードでのプレー精度を欠き続けている。マルティネス・バレロの観客は彼が交代するまで、執拗にブーイングを浴びせ続けたが、ここがベルナベウでも同様の現象が起きていたかもしれない。

選手交代によって流れを引き寄せたかったマドリーだったが、逆に71分に失点を喫した。右サイドのトレントがセペダに抜かれてクロスを上げられると、オソリオに豪快なヘディングシュートを決められている。1点差に詰め寄られたマドリーは、その後も効果的な攻撃を見せることができず、82分についに同点に追いつかれる。ククレジャのミスからエルチェの速攻を許すと、フェル・ニーニョにグラウンダーのシュートを沈められた。マドリーはまたも、アウェーで“エマージェンシー“モードに突入した。

モウリーニョ監督は86分にチュアメニ、トレントを下げてエスピ、エンドリッキをピッチに立たせる。マドリーはファイヤーフォーメーションで猛攻を仕掛けると、92分にあの男がまたも劇的ゴールを決めた！ ベリンガムが左サイドでドリブル突破を見せ、前を走るエンバペにスルーパス。ペナルティーエリア内左に入り込んだエンバペは相手DF陣を引き寄せながら横パスを出し、エスピがボールを押し込んだ。マドリーは土壇場の勝ち越しゴールで、何とかラ・リーガ2連勝。翌日にラシン戦に臨むバルセロナと勝ち点15で並んでいる。

マドリーは前半の内に勝負を決められず、後半の急失速でまたも窮地に陥った。エスピが再びチームを救ったが、いい加減に改善が見られなければツケが回ることになりそうだ。反対に明るい材料に挙げられるのは、ディオマンデのプレーだ。コートジボワールFWは圧巻のドリブル突破でチャンスをつくっただけでなく、守備で後方に戻ること、相手のサイドバックのケアをすることを怠らなかった。今後チームへの適応が進めば、クラブ史上最高額の移籍金に見合う活躍を見せるかもしれない（ギュレルとの兼ね合いも気になるが……）。