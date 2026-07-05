レアル・マドリー、ダンフリース獲得を正式発表！興味を持ってからわずか3日で獲得を実現

レアル・マドリーは5日、インテルに所属していたオランダ代表DFデンゼル・ダンフリース(30)の獲得を発表した。

レアル・マドリーは次のような声明を伝えている。

「レアル・マドリーとインテルは、ダンゼル・ダンフリースの移籍に関して合意に至りました。選手は私たちと2030年までとなる4年契約を結びます」

レアル・マドリーはDFダニ・カルバハルが退団し、DFトレント・アレクサンダー＝アーノルドのみとなっていた右サイドバックの獲得を必要としていた。報道によれば、インテルには移籍金2000万ユーロを支払う模様。同クラブにとっては今夏、MFベルナルド・シウバ、DFマルク・ククレジャ、DFイブラヒマ・コナテに続く4人目の補強選手だ。

なおスペイン『アス』によれば、レアル・マドリーのダンフリース獲得は、選手に興味を持ってからわずか3日で実現したのだという。

曰く6月初旬、その移籍金の安さが明らかになり、バルセロナをはじめ複数クラブが獲得に興味。だがバルセロナらが具体的な動きを見せない中、マドリーが即日動き出してインテルと交渉開始。動きを見せて2日目に交渉は大きく進展し、3日目で交渉は完全合意に至ったとのこと。当時会長選に臨んでいたフロレンティーノ・ペレス会長は公の場でダンフリースの獲得を決めたことを公言したが、それが合意に至った翌日だったようだ。

『アス』によれば、ダンフリースはレアル・マドリード、来季からチームを率いるジョゼ・モウリーニョのどちらも獲得を望んだ選手だったという。モウリーニョ監督はクラブから獲得するかどうあkの相談を受けた際、「1秒もためらうことなく獲得を承認した」そうだ。