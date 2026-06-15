レアル・マドリーがククレジャ獲得を発表…モウリーニョが電話で「君がほしい。君か、誰も獲得しないかだ」

レアル・マドリーは15日、チェルシーに所属するスペイン代表DFマルク・ククレジャ（27）を獲得したことを発表した。

レアル・マドリーは次のような声明を伝えている。

「レアル・マドリーとチェルシーはマルク・ククレジャの移籍に関して合意に達しました。同選手は今後6シーズン、2032年6月30日まで契約を結びます」

レアル・マドリーは今夏、リヴァプールと契約切れのDFイブラヒマ・コナテ、インテルDFデンゼル・ダンフリース（移籍金2000万ユーロとの報道）、マンチェスター・シティ退団を発表したMFベルナルド・シウバの獲得をすでに決めているとされるが、獲得が正式にアナウンスされた選手はククレジャが初めてとなった。

スペイン『マルカ』曰く、レアル・マドリーがチェルシーに最初のオファーを出したのは12日のことで、それから移籍成立までにわずか48時間しかかからなかったという。最終的な移籍金額は、5500万ユーロ＋インセンティブ500万ユーロとされている。

またバルセロナ、アトレティコ・マドリーも獲得を狙っていたというククレジャだが、来季からレアル・マドリーを率いるジョゼ・モウリーニョ監督からの説得によって、心を動かされた模様。『マルカ』によれば、ポルトガル人指揮官は現在北中米ワールドカップに臨んでいるククレジャに電話をかけ、次のような言葉を伝えたという。

「私のプロジェクトに君がほしい。君か、誰も獲得しないか、だ」

なおレアル・マドリーは左サイドバックにDFフェルラン・メンディ、DFアルバロ・カレーラス、DFフラン・ガルシアの3選手を擁している。メンディは長期離脱中のために売却は難しく、カレーラスも獲得費用の元を取れるようなオファーが届く見込みはないことから、フラン・ガルシアを売却することが濃厚となっているようだ。