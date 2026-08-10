レアル・マドリー守護神クルトワ「モウリーニョはとても厳しく、はっきり物を言う。これこそマドリーが選ぶべき道だった」

レアル・マドリーGKティボ・クルトワが、ジョゼ・モウリーニョ監督が新たに指揮を執る今季のチームについて語っている。

ベルギー代表として北中米ワールドカップ（W杯）を戦ったクルトワは、9日にプレシーズンを過ごすマドリーに合流。バルデバス練習場で個人練習に取り組んだ。

練習後、『レアル・マドリーTV』とのインタビューに応じたクルトワは、チェルシー時代にも指導を受けたモウリーニョ監督への信頼を口にしている。

「モウリーニョは本当に厳しく要求する監督だ。規律を重視し、個人よりもグループを優先する。僕にとってはそういったことそが勝利のために大切なんだよ。彼は素晴らしい監督で、人としてはとても親しく接してくれる。はっきり物を言うし、そういったところも僕は好んでいる。思うに、これこそが僕たちの選ぶべき道だったんだ」

「僕たちはチェルシーで一緒になり、ともにプレミアリーグ優勝を果たした。彼には良い思い出があるし、再びその指導を受けられるのは幸せなことだ。一緒に努力して、素晴らしい数年間を過ごせればいいと思っている」

ここ2シーズンを無冠で終えているレアル・マドリー。クルトワはタイトル獲得に飢えている様子で、モウリーニョ監督とともに成功をつかむ意欲を表している。

「W杯と怪我があったけど、万全の状態で戻れることを願っていたよ。僕はタイトルを勝ち取りたい。ファン、チーム、クラブにとって再び優勝を果たすのは大切なことだ」