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レアル・マドリーGKクルトワ、エスピを称賛。

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21日のラ・リーガ第23節、本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのセルタ戦に2-1で勝利したレアル・マドリー。GKティボ・クルトワは、ハーフタイムのジョゼ・モウリーニョ監督の指示が、勝利につながったとの見解を示している。

6分にFWパブロ・ドゥランの先制点を許したマドリー。FWキリアン・エンバペがPKを外して1点ビハインドのまま試合を折り返したが、途中出場のFWヴィニシウス・ジュニオールを起点として66分にMFジュード・ベリンガム、85分にFWカルロス・エスピ（同じく途中出場）がゴールを決めて逆転勝利を果たした。これで公式戦9連勝となる。

試合後、『レアル・マドリーTV』のインタビューに応じたクルトワは、勝利の要因を問われて次のように返答した。

「何よりも、ハーフタイムに監督が出した指示だ。前半のチームは普段の自分たちじゃなかったと思う。走れなかったし、フットボールの基礎に忠実じゃなかった。早い段階でゴールを許して、チャンスをつくることに苦労してしまったね」

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「でも後半はずっと良くなった。もっと走れるようになったし、すべてがうまくいくようになった。1点目が決まったとき、2点目も決まることを疑わなかったよ」

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クルトワはまた、63分間の出場で4得点を決めているエスピについて言及。ここ最近、マドリーにいなかったタイプの点取り屋だと、その価値を強調した。

「彼は存在感抜群だ。背が高く、強くて、どこにいるべきかを理解している。彼は純粋なストライカーだ。結局、キリアン（・エンバペ）もほかのアタッカーたちも、ペナルティーエリアにはあまりいないんだ。彼らはエリア手前でのプレーを好むタイプの選手たちなんだよ」

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「でも、カルロスが出場すればエリア内に選手がいる。以前はエリアに入り込んでも誰もいないときがあったけどね。今日は良いゴールを決めてくれたし、自分もうれしく思っている。やっぱり、簡単ではないよ。このチームの9番はキリアンで、彼はあまり出場時間を得られない。でも出場すればチャンスを生かしているし、それこそが重要なことなんだ」